Alfredo Cornejo y Esteban Allasino oficializaron la alianza que incluye a La Libertad Avanza en Luján

El intendente y luego el gobernador confirmaron en una foto conjunta lo esperado: habrá alianza para competir en febrero en las elecciones en la comuna, pero este acuerdo puede tener implicancias mayores.

El intendente de Luján, Esteban Allasino, confirmó lo que era un secreto a voces: en Luján habrá una alianza entre el oficialismo municipal, el radicalismo y La Libertad Avanza; de cara a las próximas elecciones del 22 de febrero. Sin embargo, tal y como había adelantado MDZ Alfredo Cornejo, este acuerdo va más allá de las elecciones y puede tener implicancias de gestión.

"Las transformaciones nacen de la gestión, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad. Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo. Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo", señaló en sus redes sociales el intendente, quien posó junto al gobernador Cornejo para la foto.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino Alfredo Cornejo y Esteban Allasino. X @estebanallasino El mensaje de Alfredo Cornejo El anuncio de Cornejo fue en sintonía y por la misma: "Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026". Aquí con una lectura relacionada al nombre con el cual los tres oficialismos competirán en febrero, lista que debe ser oficializada antes del 25 de diciembre. Aunque también puede generar suspicacias acerca del futuro del frente y de la gestión municipal.

"No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad. En Luján de Cuyo competiremos juntos en alianza con La Libertad Avanza, departamento en el que demostró que se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública", agregó Alfredo Cornejo.

"Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara", cerró el gobernador.