Alfredo Cornejo postuló como juezas a la hermana de Rus y a la exesposa de D' Agostino

El gobernador Alfredo Cornejo realizó una serie de postulaciones de candidatos para cubrir cargos en la Justicia. Entre los aspirantes propuestos por el mandatario provincial aparecen dos abogadas vinculadas familiarmente a dos integrantes de su gabinete. Una de las postulantes es hermana de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y la otra es la ex esposa del subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino .

En las últimas horas ingresó a la Legislatura el pliego de Andrea Susana Rus , postulada por el gobernador Cornejo para cubrir el segundo cargo de jueza de la Sala Unipersonal en el ámbito de las Cámaras del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial. Las salas unipersonales fueron recientemente creadas meses atrás por la Legislatura provincial.

La aspirante es la hermana mayor de la actual ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus. Actualmente se desempeña como conjueza de la Primera Cámara del Trabajo de la Tercera Circunscripción Laboral, en San Martín. La abogada de 57 años es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, especializada en Derecho Laboral.

La propuesta de Rus fue realizada por el Consejo de la Magistratura ante el gobernador, tras obtener la mayor calificación en el concurso para cubrir esta vacante judicial. La elegida por Cornejo obtuvo el mayor puntaje alcanzando 8.832 puntos sobre otras dos aspirantes que fueron Paula Mariana Maure (8.652 puntos) y María Josefina Neirotti (8.449 puntos).

Otra de las aspirantes propuestas por el gobernador es Silvina Anabel Molina , a quien postuló para ocupar un cargo de jueza de Cámara integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial.

Molina tiene 44 años, es abogada egresada de la Universidad de Congreso y tiene un posgrado en mediación y resolución alternativa de conflictos. A su vez, es la ex esposa del subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’ Agostino.

En su experiencia profesional en cargos públicos trabajó como jefa de Asesoría Letrada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) entre 2013 y 2018 y luego pasó a ser asesora letrada dle Ministerio de Salud hasta la actualidad. En paralelo se desempeñó en un estudio jurídico particular y también fue profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Congreso.

Molina obtuvo el mayor puntaje en el concurso para cubrir el cargo de Juez de Cámara integrante del Tribunal de Gestión Judicial laboral, de la 3° Circunscripción Judicial. Alcanzó 7.831 puntos imponiéndose como favorita sobre María Josefina Neirotti, quien obtuvo 7.535 puntos. En base a este desempeño fue propuesta por el Consejo de la Magistratura al gobernador.

Ambas postulaciones ahora deberán ser sometidas a audiencias públicas y analizadas por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Posteriormente ambas candidatas deberán someterse a la votación secreta de la Cámara Alta y obtener la mayoría de votos para conseguir el aval para convertirse en juezas.