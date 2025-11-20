Alfredo Cornejo mantuvo una reunión clave con el embajador de Estados Unidos: de qué hablaron

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva pocas semanas en funciones y lo eligió para su primer encuentro con un mandatario provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva pocas semanas en funciones y eligió a Cornejo para su primer encuentro con un mandatario provincial. El diálogo se centró en las oportunidades productivas de la provincia y en la posibilidad de fortalecer la llegada de inversiones norteamericanas.

Durante la conversación, Cornejo presentó un panorama detallado de la matriz económica mendocina. Mencionó sectores tradicionales como los alimentos, las bebidas y el turismo, y destacó el rol creciente de la energía y el petróleo. También remarcó el impulso que la Provincia está dando a la minería metalífera como alternativa para diversificar la producción.

"El embajador sabe que somos reconocidos en el mundo por nuestros vinos, pero que no alcanza. Hablamos de la necesidad de sumar nuevas industrias y le comenté el trabajo que venimos haciendo para desarrollar minería metalífera. Coincidimos en que sería importante que también se sumen empresas estadounidenses", destacó Cornejo en su cuenta de X.

Mendoza tiene viñedos, energía, minería, y con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión y , las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras. Gracias gobernador Cornejo, ¡espero visitar MDZ pronto! pic.twitter.com/d7BiNtCCi1 — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) November 20, 2025 El embajador Peter Lamelas coincidió en que Mendoza posee ventajas competitivas claras y señaló que la provincia combina viñedos, recursos energéticos y potencial minero. Afirmó que, con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos, las oportunidades de crecimiento son mayores que en años anteriores.

Uno de los puntos clave del encuentro fue la necesidad de atraer empresas estadounidenses interesadas en sumarse a proyectos de desarrollo local. En esa línea, Alfredo Cornejo subrayó que para aprovechar ese escenario es indispensable consolidar una macroeconomía estable y avanzar en acuerdos que den previsibilidad al sector privado.