Alfredo Cornejo extendió por decreto el plan "Pioneros" para subsidiar inversiones turísticas

El gobernador Alfredo Cornejo extendió por dos años la vigencia del Régimen de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, a partir del cual el Gobierno de Mendoza lanzó el programa “Pioneros” que otorga subsidios y beneficios impositivos a empresas privadas que impulsen inversiones turísticas en zonas de montaña y “relieves estratégicos”.

A través del decreto Nº 2909, firmado el pasado 18 de diciembre por el mandatario provincial, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del régimen especial establecido por la Ley Nº 9.584, que otorga créditos, aportes no reembolsables y beneficios impositivos para promover inversiones en las zonas turísticas poco desarrolladas.

La fecha de vencimiento original del programa era el 31 de diciembre de 2025, pero el Gobierno provincial decidió extender dos años su vigencia, a partir de la gran cantidad de proyectos que se anotaron en el plan.

La Ley Nº 9.584 fue sancionada a finales del 2024 y creó el Régimen de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible de Unidades de Integración Territorial caracterizadas por su bajo nivel de irrigación, escasa densidad poblacional y alto valor ambiental, turístico y estratégico. En las zonas alcanzadas por la medida se encuentran áreas como la cordillera, la precordillera, Huayquerías, el macizo de San Rafael y La Payunia.

El objetivo de la iniciativa del Gobierno provincial es fomentar la inversión en infraestructura turística, comercial y logística mediante instalaciones autosustentables, promover la generación de empleo y potenciar el desarrollo de proyectos estratégicos en estas zonas específicas.

Y para el impulso de los proyectos el Ejecutivo puso a disposición créditos a tasas bajas, aportes no reembolsables y exenciones impositivas.

Hace dos semanas se anunciaron los primeros 30 proyectos que recibirán subsidios y beneficios ubicados en zonas de montaña y “relieves estratégicos” de la provincia.

Prórroga de dos años

En el marco de este régimen especial de beneficios a las inversiones se lanzó el programa Pioneros a mediados del 2025. Sin embargo, la ley había establecido una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que se solicitó una extensión.

El área técnica del Programa “Pioneros” informó que el régimen se encuentra en plena etapa de implementación, con una primera convocatoria actualmente en proceso de evaluación, la cual fue anunciada en las primeras semanas de diciembre.

Pero además, existe una segunda convocatoria prevista, por lo cual solicitaron prorrogar la vigencia del régimen para permitir el “adecuado desarrollo y maduración de proyectos de inversión de la complejidad y magnitud que la ley procura incentivar, particularmente en zonas de alta montaña y territorios de difícil accesibilidad”.

El decreto firmado por Cornejo aclara que “la extensión del plazo de vigencia no altera las condiciones sustantivas del régimen, limitándose exclusivamente a la ampliación temporal de su aplicación”.

¿Qué es el plan “Pioneros”?

El programa Pioneros que puso en marcha el Gobierno provincial establece la posibilidad de financiar proyectos turísticos en zonas prioritarias como la cordillera, la precordillera, Huayquerías, el macizo de San Rafael y La Payunia. El financiamiento alcanzará hasta el 50% del total de la inversión, mediante aportes reembolsables (AR), a tasas reducidas y con un año de gracia.

También contempla el pago de aportes no reembolsables (ANR), con un máximo a financiar por proyecto y convocatoria de $500 millones, pero cuyo límite llega a los $750 millones para cada persona jurídica o humana entre ANR y aportes reembolsables.

la payunia 1

Asimismo, entre los beneficios también se incluye la exención del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos (IIBB) por la actividad y también "estabilidad fiscal" por un plazo de 5 años para cada uno de los ítems mencionados.

Semanas atrás se presentaron los primeros 30 proyectos privados que formarán parte de la primera etapa del programa. Las inversiones estimadas por parte de las empresas llegarán a los $57.000 millones, equivalentes a unos 40 millones de dólares.

Entre las compañías privadas que se presentaron a las convocatorias se destacan el grupo Rosda SA, que tiene como principal socio a Oscar Rubén David; la firma Termalia SA, presidida por Pablo Martín José Arroyo; el Golf Club Alto Agrelo SA como Lomas del Malbec SA, ambos ligados a la familia Parlanti; Sustenta Desarrollos SA; INKA Expediciones; Reserva Los Sauces; Argentina Rafting SA; Aconcagua Park SA; Los Puquios; entre otras empresas.