Alfredo Cornejo denunció a una red dedicada a difundir "fake news" en su contra
El gobernador informó que inició acciones legales y administrativas contra un grupo empresario vinculado a una estructura digital destinada a propagar contenidos falsos y agraviantes.
El gobernador Alfredo Cornejo denunció a una estructura digital dedicada a difundir noticias falsas y agraviantes contra él y la gestión provincial. El mandatario provincial advirtió que avanzarán con acciones legales y administrativas para identificar a los responsables.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Cornejo expresó que "hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes".
Aseguró que desde el Gobierno provincial avanzarán con acciones legales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones.
"La libertad de expresión forma parte de la vida democrática. La mentira organizada y la desinformación deliberada, no", resaltó el gobernador.
En esa misma línea, Cornejo manifestó que "en Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas. Vamos a defender el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones por todas las vías legales que correspondan".
La página que el Gobernador denunció usa una estrategia engañosa usando la abreviatura MDZ para sus posteos, con la obvia intención de generar una confusión y asociación malintencionada con este medio, pues además del nombre se usan colores y formatos similares. MDZ ha denunciado la situación, advirtiendo que se trata de una irregularidad marcaria y es una acción maliciosa. Por es se ha intimado a que esa situación cese de manera inmediata. No es la primera vez que grupos inescrupulosos intentan involucrar a MDZ en maniobras similares utilizando logo y colores similares.