Alfredo Cornejo denunció a una red dedicada a difundir "fake news" en su contra

El gobernador informó que inició acciones legales y administrativas contra un grupo empresario vinculado a una estructura digital destinada a propagar contenidos falsos y agraviantes.

El gobernador Alfredo Cornejo denunció a una estructura digital dedicada a difundir noticias falsas y agraviantes contra él y la gestión provincial. El mandatario provincial advirtió que avanzarán con acciones legales y administrativas para identificar a los responsables.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Cornejo expresó que "hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes".

Aseguró que desde el Gobierno provincial avanzarán con acciones legales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones.

La libertad de expresión forma parte de la vida democrática.

La mentira organizada y la desinformación deliberada, no.



Hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 19, 2026 "La libertad de expresión forma parte de la vida democrática. La mentira organizada y la desinformación deliberada, no", resaltó el gobernador.

En esa misma línea, Cornejo manifestó que "en Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas. Vamos a defender el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones por todas las vías legales que correspondan".