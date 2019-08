Tras la polémica que se suscitó ayer luego de que el juez técnico se negara a imponer la pena de prisión perpetua para los tres acusados del crimen de Juan Lucero, quienes fueron encontrados culpables por un jurado popular, volvió a reavivarse el enfrentamiento por la política criminal dentro de la Justicia de Mendoza.

En diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio, el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, salió a criticar duramente a Martearena y aseguró que "no existe ningún otro juez que piense que la prisión perpetua es inconstitucional".

"No está sustentado legalmente que la prisión perpetua sea inconstitucional. La Corte ha rechazado todos los planteos en este sentido. El estatuto de Roma se aplica si las legislaciones locales no prevén otras penas y la nuestra sí lo hace", explicó Gullé.

El procurador anticipó que la polémica probablemente termine en la Suprema Corte a raíz de que el fiscal Fernando Guzzo insistirá con la pena de prisión perpetua para los acusados y apelará la decisión del magistrado. "Martearena espera que el fiscal pida una pena alternativa, Guzzo no lo va a hacer y esto va a terminar en la Corte. Esto no tiene otro futuro que la perpetua para los acusados", añadió Gullé.

"El jurado se expide sobre la culpabilidad o no de los acusados, pero no sobre la pena. El juez debe optar entre las posibilidades que tiene a su disposición. En este caso la única posibilidad era la perpetua", continuó el Procurador.

Y completó: "El juez está legislando y eso no lo puede hacer. Nadie se pasa toda la vida en la cárcel. La ley prevé que tiene que cumplir un mínimo de 35 años. Si elijo matar a alguien me tengo que atener a las consecuencias. Llegada cierta edad le darán la prisión domiciliaria".

Por último, Gullé aseguró que Martearena es el único que piensa que la prisión perpetua es inconstitucional dentro de los tribunales mendocinos. "No conozco a otra persona que piense igual que Martearena. Pueden haber divergencias, pero no existe una grieta entre garantistas y no garantistas. Ningún otro juez ha dicho que es inconstitucional la perpetua. Ahora la Corte deberá pronunciarse en plenario y sentar el precedente para que no se repita esta situación", cerró Gullé.