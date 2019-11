Alberto Fernández: "Yo no necesito más dinero prestado de nadie"

El presidente electo Alberto Fernández aseguró hoy que su equipo económico está avanzando en las conversaciones con acreedores de la deuda pública, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr una flexibilización en los plazos de pago. Al mismo tiempo, sostuvo que no necesita "más dinero prestado de nadie", sino que "nos dejen crecer para poder pagar".

A su vez, señaló que el país atraviesa "una situación de privilegio" en comparación a otros de la región ya que "se está dando un traspaso (de mando) con tranquilidad", y aseguró que eso "hay que mantenerlo".

En declaraciones radiales, Fernández aseguró que con su equipo económico de transición "estamos avanzando mucho más rápido de lo que piensan los medios”, ante los rumores sobre la creciente incertidumbre en los mercados sobre cómo encarará el problema de la deuda a partir del 10 de diciembre.

Hasta octubre, la deuda argentina ascendía a US$ 315.000 millones, de los cuales US$ 126.000 millones estaban en manos de acreedores privados y US$ 75.000 millones eran con organismos internacionales, incluyendo los US$ 56.300 millones otorgados por el FMI bajo un préstamo stand by acordado en 2018.

“Tampoco hay que salir corriendo, porque finalmente esto es una negociación. Cuando se negocia, se hace una estrategia para buscar las mejores oportunidades y el mejor momento para hacer las cosas”, mencionó el presidente electo según las declaraciones reproducidas por el portal Infobae.

En ese sentido, remarcó que "es una negociación compleja. Pero ya todos saben cuál es nuestra lógica: nuestra lógica es pagar, pero no pagar postergando el desarrollo de Argentina”. Cabe mencionar que Argentina debe afrontar deudas en 2020 por US$ 39.000 millones, cifras impagables teniendo en cuenta el virtual cierre de los mercados de crédito o los organismos multilaterales.

Por ello, Fernández insistió en que "no hay ninguna posibilidad de pagar si Argentina", hundida en recesión desde 2018, " no vuelve a crecer". “Yo no necesito más dinero prestado de nadie, ni del Fondo ni de nadie. Necesito que nos dejen crecer para poder pagar. Y que no nos exijan pagar a costa de los que menos tienen porque la verdad es que el ajuste en Argentina ya no hay dónde hacerlo”, aseveró.

La transición con Macri

Respecto de la situación de la Argentina y sobre sus diálogos con el presidente Mauricio Macri, marcó que "también hay una gran ficción en el traspaso" ya que "es contarte lo que quedó después de cuatro años" y que "nunca es cierto que las medidas (que adopta el gobierno) las consultan conmigo".

Sin embargo, valoró el diálogo y el clima de cordialidad en el que transitan los días hasta el 10 de diciembre y apuntó que Santiago Cafiero, asesor y probable jefe de Gabinete de su gobierno, ha mantenido diálogos con ministros de Macri para coordinar el traspaso.