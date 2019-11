Alberto: "El presupuesto que hicieron es una falacia, tenemos que revisar todo"

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de presupuesto nacional que presentó el gobierno de Mauricio Macri "es una falacia" y dijo que su equipo económico "lo está revisando todo y estudiando".

Asimismo, señaló que su equipo está "determinando qué temas metemos en sesiones extraordinarias" en el Congreso nacional.

En diálogo con radio AM750, el mandatario electo agregó: "Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo".

"El presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso", agregó.

Por otra parte, llamó a "bajar las expectativas con la transición", que "hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible".

"El Gobierno no me ayuda mucho, porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández, pero a mí no me dicen nada", dijo tras la polémica generada esta semana por el aumento de los combustibles, luego de que se venciera el plazo de 90 días de congelamiento del precio.

Agregó que "aunque estamos con situaciones extremadamente difíciles en materia económica y social, y dentro de todo lo que pasa en América Latina, la transición está en orden; y hay que intentar que no se rompa, que siga todo bien".

Por otro lado, dijo que la ley de legalización del aborto "debería salir" durante su gestión, tal como lo afirmó esta semana al participar de la presentación del libro "Soy Belén", de Ana Correa, que relata la historia de la joven tucumana que pasó casi 3 años presa por un aborto espontáneo

"Ese libro hay que leerlo. Son cosas que me avergüenzan mucho. Cuando uno ve eso entiende porque hay que corregir esas cosas", indicó.