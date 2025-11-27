Alberto Fernández reapareció y habló sin filtros sobre su vínculo con Cristina Kirchner: "No tiene sentido volver a hablar"

El expresidente Alberto Fernández reapareció este jueves en una entrevista que generó revuelo. Allí, reveló detalles de su visita al penal de Ezeiza al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido , y contó cómo se encuentra su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner .

En diálogo con el canal de streaming AZZ, el exmandatario afirmó que mantiene el distanciamiento con CFK. Además, volvió a desmentir las denuncias por violencia de género que realizó Fabiola Yáñez. “ Sigo creyendo que hay que luchar contra la discriminación contra la mujer ”, afirmó.

En la nota, Fernández expresó su solidaridad con De Vido al contemplar que, cuando obtuvo su condena, ya tenía 75 años y diabetes. “Tiene todas las condiciones para estar en su casa”, aseguró, en referencia a la causa judicial que mantiene detenido al exfuncionario.

Alberto Fernández confesó que su último contacto con CFK fue en la asunción de Javier Milei.

Alberto Fernández le tiró un palito a CFK y pidió "ser inflexible" ante "los vicios" en la función pública.

En ese marco, insistió: “De Vido merece la prisión domiciliaria”, y diferenció esta situación de la de José López, también preso por corrupción: “No voy a defender a un señor al que vimos todos tirando bolsos con dinero en un convento”, deslizó.

En la misma línea, opinó sobre la situación de varios personajes del kirchnerismo ante la Justicia. “He hablado de la inocencia de Cristina y de lo injusto de lo que padece, pero no es la única”, expresó, y reiteró que siempre se pronunció en favor del respeto por las garantías judiciales.

Alberto Fernández reveló detalles sobre su vínculo con CFK

Fernández también habló del vínculo con su excompañera de fórmula: “No he hablado con ella. Tenemos diferencias muy claras que creí que las podíamos subsanar pero no pudimos. No tiene sentido volver a hablar. Hay que mirar para adelante. Lo que pasó, pasó”, sentenció.

Además, recordó las dificultades internas que atravesaron su mandato: “El acuerdo con el FMI fue un quiebre. Se discutió hasta el cansancio”, sostuvo, y destacó que Kirchner contaba con “una mayoría parlamentaria que yo no tuve, ni las peleas internas que yo tuve”.

Incluso reveló que la última interacción entre ellos fue a fines de 2023, durante la asunción de Javier Milei en el Congreso. “Cristina no es mi problema hoy, el problema de la Argentina es otro”, aseveró.