Alberto Fernández reapareció tras la captura de Nicolás Maduro: "La insoportable actitud de Trump"
El expresidente apuntó contra el presidente de Estados Unidos y el Comité del Nóbel por el ataque y posterior detención del dictador venezolano.
El expresidente Alberto Fernández cuestionó la acción militar llevada adelante por Estados Unidos en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, consideró que “atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional”, y definió como una “insoportable actitud de Trump, que contó con la previa complicidad del Comité Nobel”.
Fernández, a través de su cuenta de la red social X, apuntó contra Donald Trump, a quien acusó de haber ejecutado ataques militares en Caracas y en otros puntos del territorio venezolano, y sostuvo que esos hechos “ponen en crisis los principios del multilateralismo”.
Alberto Fernández también fue crítico con el Comité Nobel “que premió a una persona -refiere a Marina Corina Machado- que reclamaba la intervención militar estadounidense sobre Venezuela”.
En tanto, calificó el hecho como “una grave agresión militar contra una nación soberana”, al tiempo en que añadió que “también implica una seria amenaza contra la paz que impera en la región”.
Además, Alberto Fernández exhortó a los gobiernos latinoamericanos a unirse en defensa de la paz y llamó a no convalidar una escalada bélica en la región: “Ruego que los gobiernos latinoamericanos se unan con el propósito superior de hacer prevalecer la paz que impera en la región desde hace décadas”.
En ese marco, pidió al actual Gobierno argentino que se abstenga de apoyar acciones militares: “Llamo a la reflexión al gobierno libertario de Argentina para que deje de apoyar semejante atropello y no sume a nuestra sociedad a la inadmisible escalada bélica que viene ejecutando la escandalosa administración Trump”.