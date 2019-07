Alberto Fernández: "En Venezuela hay abusos, pero no hay que llenar el país de marines"

En su paso por Mendoza, el precandidato a presidente del frente Todos, Alberto Fernández, habló sobre el informe de Michelle Bachelet que alerta sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El exjefe de Gabinete del kirchnerismo prefirió no contestarle a Mauricio Macri, quien dijo que "los que callan son cómplices". "De la frase de Macri no opino, porque la verdad yo no hablo para que me escuche Trump. Macri sí", esgrimió.

Pero por otro lado, reconoció que "en Venezuela hay un problema con la calidad institucional y hay que prestarle atención".

"Se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado que no pueden pasar desapercibidos, pero la solución venezolana no es llenar el país de marines o que alguien se proclame presidente (en referencia a Juan Guaidó). ¿Qué hubiera pasado si los chalecos amarillos hubiesen proclamado un presidente en Francia?", siguió Fernández.

"Sé de la corrección de Michelle Bachelet y si ha dicho algo así hay que tenerlo en cuenta", dijo también Alberto Fernández y sostuvo que lo que pasa en Venezuela es un problema que debe llamar la atención a todos.

Pero al mismo tiempo dijo que muchos olvidan que "en 2017, Cristina advirtió que en Venezuela estaba en crisis el Estado de Derecho". "Hay un problema agudo y los países sudamericanos, haciendo honor a la doctrina de la no intervención, lo que debemos hacer es ayudar a que los venezolanos se reencuentren. Como lo hacen México y Uruguay. No tenemos que incentivar a Trump a enviar tropas".