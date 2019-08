Alberto, Cristina y Kicillof analizaron el resultado electoral

La fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y el candidato a gobernador bonaerense del mismo espacio, Axel Kicillof, se reunieron hoy en el Instituto Patria, donde analizaron el gran desempeño electoral conseguido en las PASO, y repasaron la estrategia que instrumentarán para las elecciones de octubre.

Del encuentro también participó el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

Según confiaron voceros partidarios a Télam, la cuestión económica también fue materia de análisis, dada las repercusiones negativas que generó en los mercados el triunfo de ayer del binomio kirchnerista.

Cristina fue ovacionada a la salida de la reunión.

Luego del encuentro, Alberto Fernández contó que Macri no se había comunicado con él, y que sólo había recibido el llamado del ministro del Interior Rogelio Frigerio.

"No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", sostuvo Fernández al salir del Instituto Patria. Y agregó: "El Gobierno nunca convocó a nadie, no sé por qué nos va a convocar ahora. El único que llamó fue Frigerio y hablamos de la elección en general".

Sobre la disparada del dólar en las primeras horas del lunes, el candidato kirchnerista afirmó: "Es lamentablemente lo que pasa cuando un Gobierno no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se le aparece".

Los integrantes de la fórmula del Frente de Todos no se encontraron ayer ya que la ex presidenta y actual senadora estuvo en Santa Cruz, y recién este mediodía llegó a la ciudad de Buenos Aires.

El Frente de Todos triunfó ayer en las PASO al obtener el 47% de los votos sobre el binomio de Juntos por el Cambio Mauricio Macri-Miguel Pichetto que consiguió el 32% de los sufragios.