AGN: Cristian Ritondo fue a fondo contra Martín Menem y presentó una impugnación a los nuevos auditores

La presentación fue dirigida al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Según el escrito al que accedió MDZ , las designaciones dispuestas mediante la Resolución 7018-D-2025 se encuentran cuestionadas judicialmente a través de una acción de amparo en trámite en el fuero federal.

El PRO rechazó al designación de auditores que Martín Menem ejecutó en la madrugada del jueves durante la sesión de la Cámara de Diputados. El bloque de Cristian Ritondo sostiene que es ilegítima, ya que no se trataba de un tema a considerar en sesiones extraordinarias.

El jefe del bloque PRO precisó que la causa, caratulada “Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo”, tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, lo que —según sostuvo— impide consolidar los efectos institucionales de los actos impugnados hasta que exista una resolución judicial.

En el escrito, el legislador advirtió que las designaciones carecen de competencia funcional, vulneran el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad, y que esas irregularidades determinan la nulidad de los actos dictados en consecuencia.

Auditoría General de la Nación La Auditoría General de la Nación. AGN

Además, señaló que la resolución cuestionada tiene fecha 17 de diciembre, mientras que la votación se realizó a las 02:55 del 18 de diciembre, un dato que, a su criterio, expone la ilegalidad del procedimiento.

Ritondo argumentó que su planteo surge de una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios, y advirtió que convalidar esas designaciones afecta el equilibrio institucional y el rol de los órganos de control.

Por último, solicitó que la AGN se abstenga de consolidar los efectos de los nombramientos cuestionados y adopte medidas para preservar la legalidad institucional, sin perjuicio de lo que resuelva el Poder Judicial.