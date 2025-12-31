AFA: el reclamo de ACIJ que puso en discusión el rol de los jueces
Detallaron los argumentos jurídicos y éticos que motivaron el pedido ante la Corte Suprema y derivaron en renuncias de magistrados en la AFA.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamó ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que jueces y fiscales dejen de integrar los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al considerar que esa práctica vulnera principios básicos de independencia judicial y configura incompatibilidades legales.
Así lo explicó Celeste Fernández, codirectora de la entidad, en MDZ Radio al detallar los fundamentos del planteo y los riesgos institucionales que, a su entender, genera esa superposición de funciones. “Desde ACIJ trabajamos mucho en temas de integridad del Poder Judicial y el principio de independencia judicial es uno de los pilares de la democracia”, señaló Fernández. En ese marco, precisó que el 19 de diciembre la organización se dirigió a la Corte Suprema “como máximo tribunal y como la autoridad de superintendencia respecto de esos jueces” para que “disponga el cese de las funciones que desempeñaban en la AFA”.
Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:
Fernández explicó que el primer argumento del reclamo se basa en la incompatibilidad normativa. “El desempeño de estos cargos constituye una actividad profesional que es incompatible con el ejercicio de la magistratura”, afirmó, al señalar que “la integración de tribunales internos de la AFA implica la realización de tareas propias de la profesión jurídica”. Recordó además que el decreto ley 1.285 de 1958 establece que “el ejercicio de la judicatura es incompatible con cualquier actividad profesional”, con excepciones estrictamente limitadas.
Incompatibilidades, autorizaciones y conflictos de interés
El segundo eje apuntó a la ausencia de autorizaciones formales. Según relató, el Reglamento para la Justicia Nacional “prevé que los jueces no pueden integrar las comisiones directivas de asociaciones sin autorización de su respectiva autoridad de superintendencia”. “Buscábamos en el buscador oficial de resoluciones de la Corte y ninguna de estas personas había sido autorizada”, sostuvo, y aclaró que incluso una eventual autorización “tampoco resuelve todo”, aunque permitiría algún tipo de control.
El tercer aspecto del planteo estuvo vinculado a los conflictos de interés y a los estándares de ética judicial. “Los jueces no solamente deben ser independientes, sino también parecerlo”, afirmó Fernández, y subrayó que esa exigencia es clave para la confianza pública en el sistema de justicia. En ese sentido, advirtió que la ciudadanía “no tendría que tener ninguna sospecha respecto de que las causas de la AFA pueden paralizarse o no iniciarse directamente” por vínculos previos de quienes deben intervenir.
Fernández también remarcó que el carácter ad honorem de esos cargos no elimina el problema. “Aun cuando estemos hablando de cargos ad honorem, esta posición puede facilitar el acceso a determinados beneficios como invitaciones a espectáculos deportivos, viáticos, etcétera”, explicó, y advirtió que “estos favores también comprometen la objetividad de los jueces y fiscales”. Para la codirectora de ACIJ, en ese escenario “hay un riesgo muy evidente de conflicto de interés”.
Renuncias y un problema que excede el caso puntual
Al referirse a las renuncias que se produjeron tras la presentación, Fernández las valoró como una consecuencia positiva, aunque insistió en que el problema es estructural. “Los jueces que renunciaron tomaron la postura ética correcta”, afirmó, pero aclaró que “no puede quedar en cada persona” y que “no podemos estar esperando a la buena voluntad”. En ese sentido, sostuvo que corresponde que la Corte Suprema “disponga el cese” de esas funciones por su incompatibilidad con la magistratura.
Finalmente, Fernández encuadró el caso dentro de prácticas más amplias del sistema judicial. “Cuando uno analiza más estructuralmente el funcionamiento del Poder Judicial, ve que hay muchas prácticas que están completamente naturalizadas”, sostuvo, y concluyó que visibilizar estos casos es clave porque “muchas veces la reacción del Poder Judicial depende de que algún externo lo marque”.