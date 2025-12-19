AFA: piden a la Corte Suprema que los jueces no puedan integrar los tribunales de ética y disciplina

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó a la Corte Suprema que ordene el cese inmediato de las funciones que un grupo de jueces desempeña en los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Este planteo se da en un contexto en el que la AFA esta en el centro de una serie de investigaciones judiciales por manejos pocos claros en la administración de sus finanzas.

Por un lado, la AFA enfrenta una serie de denuncias por presuntos testaferros que habrían ocultado bienes y propiedades lujosas de sus dirigentes. Por otro, la agencia de recaudación ARCA presentó una denuncia por apropiación indebida de recursos tributarios.

En medio de esta trama judicial, hay jueces que integran los tribunales de ética y de disciplina de la AFA, lo cual fue visto como una incompatibilidad en la presentación que realizó ACIJ.

En la AFA participan, entre otros, Sergio Fernández, juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el tribunal de apelaciones del fuero que se encarga de las demandas contra el Estado. Su hermano, Javier Fernández, forma parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo encargado de fiscalizar al Estado, y fue el principal operador judicial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Otro juez que forma parte del tribunal de la AFA es Néstor Barral, quien desde 2020 ocupa el cargo de camarista federal en San Martín.

En el mismo órgano de la Asociación se encuentra Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, integra el tribunal Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería y miembro de una familia vinculada al ámbito judicial. Es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Sus hermanos también ocupan cargos en el Poder Judicial: Ignacio Mahiques es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, y Juan Bautista es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal de la AFA está presidido por Fernando Mitjans, quien está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia en el gobierno de Alberto Fernández.

El escrito, dirigido al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, argumenta que la participación de magistrados en esos órganos infringe el régimen de incompatibilidades establecido para la magistratura y pone en riesgo principios fundamentales de la independencia judicial.