AFA: detectan pagos millonarios vinculados a los dueños de la bodega mendocina La Vigilia

Las investigaciones sobre las actividades comerciales de los líderes de las Asociación del Fútbol Argentino comienzan a agudizarse y ahora se descubrieron pagos en dólares a sociedades vinculadas con Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. En los datos revelados por el diario La Nación también aparecen pagos en dólares realizados desde cuentas de Estados Unidos a personas y empresas estrechamente relacionadas con la bodega La Vigilia, de Mendoza.

Esa bodega es propiedad de sociedades que son parte de la "trama" liderada por Pablo Toviggino. Ahora se descubrió parte de la "ruta del dinero". La investigación de La Nación detectó un pago de 40 mil dólares realizado desde la cuenta de Bank of Americas hacia María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino y empleada jerárquica de la AFA. La mujer es la cara visible de La Vigilia, pero además es parte de la sociedad Wicca, empresa que según el Instituto Nacional de Vitivinicultura es propietaria de dos viñedos en la misma zona exclusiva de Tunuyán donde está la bodega, como reveló MDZ. La cuenta desde donde se hizo el pago pertenece a la empresa TourProdEnter LLC, que tiene los derechos comerciales de la AFA y tiene como titular a Erica Gillette.

bodega La Vigilia La bodega La Vigilia se promociona en el aeropuerto de Mendoza y está ubicada en una exclusiva zona del Valle de Uco. Pablo Icardi/MDZ La bodega La Vigilia está ubicada en The Vines, zona donde los líderes de la AFA se codean con los más exclusivos referentes del mundo del vino. Incluso se promociona en el aeropuerto de Mendoza.

Ese emprendimiento hoy está a nombre de la empresa Maroma SAS, también según los registros del INV. Maroma es parte de la telaraña de sociedades vinculadas a Toviggino. Hasta este año era presidida por Pablo Beacon, un dirigente del fútbol de estrecha confianza de Toviggino. Pero en 2025 Beacon salió de la empresa y fue reemplazado por Orlando Martín López, un "todoterreno" en cuanto a figurar en las compañías ligadas a la AFA. Orlando Martín López integra la sociedad Malte SRL, empresa que fue propietaria de la quinta de Pilar que es investigada por la justicia para determinar si el dueño real es Pablo Toviggino. La línea es compleja de seguir, pero lleva a datos interesantes. Malte fue adquirida por la empresa Soma SRL. Justamente a esa compañía llegaron transferencias desde Estados Unidos por 468 mil dólares.

registro la vigilia bodega Maroma SA es la razón social que contiene a la bodega. Esa empresa fue creada en Mendoza en 2007 con una gran amplitud de rubros como Comerciales; Inmobiliaria; Constructora; Administración de bienes y Mandataria; Agropecuarias; Industriales; Minera; Financiera; Consultora; Transporte; Exportación e Importación; Hotelería y Turismo. En 2022 es cuando cambia el directorio y se transparenta el vínculo con la AFA a través de Juan Pablo Beacon, cordobés de nacimiento, patagónico por adopción y alfil de Toviggino, que asume como vicepresidente. El hombre no estaba vinculado al mundo del vino, pero sí al de la AFA. Este año se hizo el nuevo cambio en el directorio para que todo "quede en manos" de Orlando Martín López. Igual, el mando de la bodega está en manos de Florecncia Sartirana, titular de la firma Wicca.