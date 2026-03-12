Chiqui Tapia ante la Justicia: hoy declara el presidente de la AFA por una deuda de $19.300 millones
Este jueves 12 de marzo, Claudio "Chiqui" Tapia se presenta a indagatoria ante el juez Diego Amarante. El miércoles había sido el turno de Pablo Toviggino.
Tras meses de fuego cruzado entre la AFA y el Gobierno, llegó el día de la verdad en los tribunales. Este jueves 12 de marzo de 2026, Claudio Chiqui Tapia se presenta a indagatoria ante el juez Diego Amarante. Se lo investiga por la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos, en una causa que ya hizo "transpirar" al tesorero Pablo Toviggino.
La audiencia de hoy es el plato fuerte de la semana. Ayer, el tesorero de la AFA cumplió con el trámite pero evitó el cara a cara: presentó un escrito, pidió su sobreseimiento y se negó a responder preguntas. Tapia, en cambio, llega precedido por un discurso desafiante donde prometió que "la verdad saldrá a la luz".
La estrategia de la AFA: "¿Error de interpretación?"
Tanto Tapia como Toviggino sostienen que no hubo dolo, sino una controversia administrativa. Sus argumentos principales son:
Suspensión de deuda: Afirman que el propio Gobierno había suspendido la ejecución de deudas, por lo que no habría "omisión" de pago.
La pericia contable: Toviggino exigió una auditoría para demostrar que los números cierran y que solo hay una diferencia de criterios sobre las fechas de vencimiento.
Persecución política: En el entorno de la AFA leen esta causa como una respuesta del Ejecutivo a la resistencia de Tapia frente a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
"Muchos van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz", disparó Tapia el lunes pasado. Hoy tendrá la oportunidad de convertir esas palabras en pruebas ante el juez Amarante, quien ya le rechazó todos los pedidos de nulidad.