Chiqui Tapia ante la Justicia: hoy declara el presidente de la AFA por una deuda de $19.300 millones

Tras meses de fuego cruzado entre la AFA y el Gobierno, llegó el día de la verdad en los tribunales. Este jueves 12 de marzo de 2026, Claudio Chiqui Tapia se presenta a indagatoria ante el juez Diego Amarante. Se lo investiga por la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos, en una causa que ya hizo "transpirar" al tesorero Pablo Toviggino.

La audiencia de hoy es el plato fuerte de la semana. Ayer, el tesorero de la AFA cumplió con el trámite pero evitó el cara a cara: presentó un escrito, pidió su sobreseimiento y se negó a responder preguntas. Tapia, en cambio, llega precedido por un discurso desafiante donde prometió que "la verdad saldrá a la luz".

La estrategia de la AFA: "¿Error de interpretación?" Tanto Tapia como Toviggino sostienen que no hubo dolo, sino una controversia administrativa. Sus argumentos principales son: