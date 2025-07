Acto en la Bolsa: apoyo explícito a Milei, sigue el "wait and see", el regreso de una eyectada y alarma por la micro

El modo masterclass o profesor de economía del líder libertario fue receptado atentamente por los presentes, pero hasta un cierto momento. Cuando promediaba los 30 minutos de discurso, la mitad de los invitados empezó a mirar para otro lado y hablar en voz baja. Incluso, algunos comenzaron a retirarse tímidamente.

El mandatario estuvo rodeado de gran parte del gabinete, entre ellos por la ministra Patricia Bullrich, quien protagonizó un duro cruce con la vicepresidente por la validez de la sesión en la Cámara Alta. Quien sorprendió las primeras filas fue la excanciller, Diana Mondino, quien fue eyectada del Gobierno en octubre pasado, cuando votó a favor de Cuba en una Asamblea de la ONU, aunque su vínculo venía marcadamente deteriorado. La economista cordobesa lentamente vuelve a la atmosfera libertaria.

Respaldo empresario a Javier Milei, pero sigue “el ruido” en la economía

Todos los empresarios que acudieron a la cita en la Bolsa de Comercio coincidieron que el país “va por el camino correcto”, haciendo hincapié en las metas fiscales del Gobierno, la baja de la inflación y el modelo desregulador. También concuerdan con el líder libertario que la oposición tiene “fines destructivos” con su plan económico.

La mayoría se acopla al reporte del banco JP Morgan que recomendó recortar exposición en deuda en pesos de Argentina y así “reducir el riesgo por ahora”.

Justamente el informe de la entidad financiera pondera los logros económicos de la gestión libertaria, aunque señala la existencia de “un ruido electoral”. “Con la situación estacionalmente positiva por terminar y las elecciones en el horizonte, preferimos tomar ganancias y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos en el mercado local de bonos en pesos”, se había marcado en ese comunicado.

La palabra de los empresarios

Al término del acto, empresarios consultados por MDZ reconocieron que “Milei va por el camino correcto, aunque es imposible de soslayar las elecciones”. “Ya lo dijo él mismo en su último discurso, el wait and see es real. Las grandes empresas necesitan mayor certeza de que este plan se sostenga en el tiempo. Todo será distinto si se vislumbra un triunfo del Gobierno en octubre y el Congreso esté un poco más controlado”, enfatizó fuera de micrófono un referente de la industria financiera, uno de los pocos que pudo estar sentado, en el marco de una actividad donde la gran mayoría debió estar casi 3 horas parados.

En diálogo con MDZ, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), se refirió a los últimos días de dudas en la macroeconomía: “Es la volatilidad propia del momento del año, no vemos nada preocupante en el programa, la verdad es que está bastante estable para ser un año electoral como es el nuestro”.

“Se ha apreciado un poquito, se ha subido el precio del dólar, pero como te insisto, no es algo que nos preocupe. En el programa no es un problema, tenemos un problema de crecimiento. Están creciendo muchísimo la demanda de crédito en pesos y los pesos no crecieron, los depósitos no crecieron a la misma medida que crecieron los créditos”, analizó.

A su vez, se acopló al planteo del Ejecutivo en torno a los cuestionamientos a la oposición por la votación en el Senado: “Después los factores de presión políticos y que todos quieren llevar agua para su molino. Yo no te voy a decir que la oposición apoye, lo que debiera hacer es la máxima de respetar. El superávit fiscal no debería ser atacado y creo que ese es un objetivo que debería ser compartido por todos los partidos políticos”.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, señaló: “Lo que nosotros vemos es que, como dice el presidente, hay una situación de macro clara de baja inflación y orden fiscal y nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de muchos sectores que por ahí no logran recuperarse como quisiéramos”.

En este sentido, instó “a trabajar sobre la micro para que para que se reactive y todos los sectores formen parte de esta nueva etapa”. ”Nunca se sabe lo que va a venir en la economía. Lo que digo es que hay que trabajar sobre la micro”, concluyó.

Además, el titular de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, quien fue saludado por Milei por trabajar durante años en su empresa, respondió a MDZ: “Veo de manera positiva al Gobierno, lo veo bien, veo que tenemos un gobierno que pone orden y disciplina. La cuestión es si los argentinos son ordenados y disciplinados”. “No veo que tambalee la economía ni el dólar. La gente lo votó y es lo que quiere”, cerró.