A un año de sus críticas a la "agenda woke", Milei no eliminó cupos en el Estado, el DNI no binario ni la figura del femicidio

Se cumple un año del discurso del presidente Javier Milei en la edición 2025 del Foro Económico de Davos , donde, a diferencia de este año que enfocó su narrativa a otros temas , se dedicó fuertemente a criticar “la agenda woke”, el feminismo y la homosexualidad.

El mandatario había tildado "el wokismo" como "un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles".

En el marco de una exposición en la cual se viralizaron múltiples declaraciones controvertidas, señaló que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos con tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor”.

Al instante de aquella intervención, funcionarios de la mesa chica del jefe de Estado indicaron a MDZ que esos conceptos de Milei se iban a materializar en un paquete de reformas que se iba a enviar al Congreso

El Gobierno buscaba darles fin a las normativas de “discriminación positiva”, es decir aquellas medidas que buscaron incluir a distintas minorías de la población. La premisa es "igualdad ante la ley".

Una de las principales ideas era eliminar los cupos en la contratación del Estado nacional. Se pretendía borrar los cupos laborales trans y para personas con discapacidad, entre otras inclusiones. En ese sentido, se buscaba terminar con la vigencia de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en el Estado. También, se intentaba borrar el cupo femenino para las candidaturas electorales.

A su vez, se quiso derogar la figura del femicidio en el Código Penal, para retornar a la anterior caratula de homicidio, sin segmentar entre hombres y mujeres o contextos de violencia de género.

En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández creó el DNI no binario En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández creó el DNI no binario

En esta sintonía, otro objetivo del Gobierno fue discontinuar el DNI No Binario, el cual permite reconocer otras identidades, además de hombre o mujer.

Pese a la postura "anti woke", la mayoría de las medidas siguen

Pese a esa contundencia fijada por el presidente y la seguridad de sus ministros, ninguna de esas ideas “anti woke” se cumplieron. En la gran mayoría de estos casos se debió a que el Ejecutivo nunca tuvo número en ambas cámaras del Congreso. En algunos otros ejemplos, básicamente no hubo iniciativas para concretar esas reformas.

Solo hay una decisión en el sentido de lo que marcó Milei en ese discurso. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno modificó en febrero pasado la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad. A fines de mayo, la Cámara Federal de Paraná confirmó la inconstitucionalidad de este Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/25.

“Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, sostuvo el comunicado oficial de la Oficina del Presdiente.

No obstante, el resto de las promesas que hizo Milei y su gabinete no se reportaron avances. Por ejemplo, no se presentó ningún proyecto para suprimir los cupos laborales trans y para personas con discapacidad, actualmente amparados bajo las leyes 22.431 y 27.636. Tampoco está escrita dicha eliminación en la nueva reforma laboral que se discute en el Senado. A su vez, la Ley Micaela sigue vigente en el Estado, a pesar de que no haya prácticamente ninguna información oficial en el Poder Ejecutivo, pero si se sigue dictando en el Poder Judicial. De acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal hay clases sobre “el concepto de género y marco legal nacional e internacional”, “perspectiva de género y buenas prácticas en las relaciones laborales y la investigación de casos y “los delitos mediados por cuestiones de género. Análisis de casos”.

Además, pese a los cuestionamientos del Gobierno, no hay novedades específicas acerca de cuándo se discutirá una reforma electoral y si estará incluido el cupo de paridad de género.

Lo que sí será un debate durante el 2026 será la reforma del Código Penal. El Gobierno amagó con incluir la eliminación de la figura del femicidio, aunque finalmente declinó en hacerlo. "Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, llegó a decir el año pasado el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

Por otro lado, la rectificación del DNI por reconocimiento de identidad de género sigue vigente en la web oficial del Estado, y no hay información actual que marque que el Gobierno concluya con esta ley, siempre en concepto de los nuevos trámites oficiales ya que no tiene efectos retroactivos con quienes sí accedieron a esta medida.

El Gobierno, ahora, se entusiasma con un mayor manejo del Congreso. Tras conseguir el Presupuesto y mostrarse optimista con la reforma laboral, los libertarios apuestan a avanzar con la reforma del Código Penal, pero sin incluir la figura del femicidio. A la fecha de esta publicación y pese al optimismo oficial, La Libertad Avanza encara el 2026 sin que estas promesas "anti woke" se implementan en la realidad.