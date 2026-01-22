Las definiciones de Javier Milei desde el Foro de Davos: Venezuela, China y si le pondría "Lula" a uno de sus perros

Luego de exponer ante el Foro Económico Mundial de Davos , Javier Milei brindó un reportaje internacional donde respaldó la decisión de Estados Unidos de negociar con el régimen chavista en Venezuela , ahora en manos de Delcy Rodríguez; explicó cómo funciona su alineamiento con la Casa Blanca y su relación con China ; y dio una filosa respuesta cuando le preguntaron si nombraría a uno de sus perros " Lula ".

Consultado por Bloomberg News sobre si tenía alguna preocupación por la permanencia del régimen chavista en Venezuela, Milei ratificó su respaldo a la intervención de Donald Trump y destacó su "enorme tarea" y la del secretario de Estado, Marco Rubio, a la hora de "extraer al narcotirano, dictador y asesino de (Nicolás) Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región".

En ese sentido, el libertario insistió en que el régimen venezolano "financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían "al socialismo del siglo XXI", por lo que festejó la intervención norteamericana.

En paralelo, Milei apoyó el plan del Gobierno estadounidense en tres etapas para estabilizar el país, para luego avanzar en la "reconstrucción" hasta poder transicionar a la democracia. "No sería posible hacer de otra manera la estabilización que como la están haciendo ahora; sería verdaderamente no entender los límites de la realidad", planteó.

Por eso, si bien destacó su "aprecio y valoración enorme" hacia la dirigente de la oposición María Corina Machado, "que es una amiga y una gran defensora de la libertad", el mandatario sostuvo que Venezuela necesita que el proceso sea exitoso. "No sea cosa que por apurarse se termine retrocediendo", dijo.

A su vez, aplaudió la liberación de presos políticos y manifestó sus expectativas de que Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado por el régimen desde diciembre de 2024, pueda regresar pronto, sano y salvo.

Su relación con China y Estados Unidos

Luego, ante la consulta por los dichos del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre cómo el swap de Estados Unidos con la Argentina llegaba para "sacar a China de la Argentina", Milei defendió el planteo geopolítico de Washington, pero aclaró que la potencia del norte "también comercia con China", por lo que Argentina no debería dejar de hacer lo propio.

"China es un gran socio comercial. Para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir mercados, con lo cual eso no está en conflicto", aseguró Milei, pero aclaró: "Cuando llega el momento geopolítico, ¿usted tiene dudas dónde estoy? ¿Tiene dudas de dónde está Argentina? Estados Unidos no las tiene".

En ese sentido, el presidente remarcó que él "gobierna para 47,5 millones de argentinos" y tomará sus decisiones en favor de la mayoría, lo cual en sus términos implica abrir el país lo más posible. "Consecuentemente, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China. Yo quiero una economía abierta", enfatizó.

Y agregó: "Usted mire el peso que tiene la economía china en el mundo, va a entender que tengo que tener comercio con China. Mire cómo está evolucionando India, y tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto", finalizó.

El presidente Javier Milei durante su encuentro con el mandatario de China, Xi Jinping, durante el G20 de Brasil 2024. Foto: Foto: Presidencia El presidente Javier Milei ratificó que mantendrá relaciones comerciales con China pese a su alineamiento con los Estados Unidos. Presidencia

Un palo para Lula da Silva

En ese contexto, el presidente anticipó que el Gobierno "está presto a firmar" el acuerdo comercial con Estados Unidos y que "muy pronto vamos a tener buenas noticias". En ese contexto, defendió la medida del pacto comercial del Mercosur con la Unión Europea: "No se puede justificar que los argentinos paguen más caro bienes que podrían conseguir más baratos".

El rechazo al proteccionismo fue rápidamente vinculado al socialismo, "que siempre fracasa", y defendió los resultados de "libre mercado" de su gestión.

Así, se contrapuso con el modelo de Lula da Silva en Brasil, a quien le dedicó un irónico comentario cuando el entrevistador le preguntó al libertario si consideraría llamar "Lula" a uno de sus perros.

frío saludo entre milei y lula Foto Presidencia El frío saludo de Javier Milei y Lula da Silva en la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Presidencia

"Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros. Los amo mucho como para insultarlos”, replicó Milei, aunque después aclaró que mantenía "una relación adulta con el mandatario brasileño.

"Nosotros trabajamos para generar resultados para la gente, entonces todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer. Y si otros países deciden tomar otras decisiones son soberanos, que hagan lo que quieran. Yo trabajo para el bienestar de los 47,5 millones de argentinos", concluyó.