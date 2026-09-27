A un año de la elección a Gobernador: qué dicen los encuestadores de la pelea en Mendoza

Exactamente dentro de un año los mendocinos irán a las urnas para elegir al futuro Gobernador . El tablero rumbo a la Gobernación en 2027 empieza a tomar forma y el oficialismo aparece como el espacio con mayor cantidad de dirigentes interesados en disputar la sucesión de Alfredo Cornejo, en una interna que se perfila como la más reñida de los últimos años. Mientras en la oposición todavía se espera la instalación de figuras que salten de lleno a la carrera electoral.

Los principales encuestadores mendocinos coinciden en que a un año de los comicios provinciales todavía existe mucha incertidumbre sobre cómo se van a componer los frentes y quiénes terminarán siendo los candidatos , sino también sobre el cronograma electoral.

Si bien Cornejo confirmó hace meses que las elecciones a gobernador de 2027 se realizarán según establece la legislación provincial con PASO en junio y generales el último domingo de septiembre, todavía existe la posibilidad de que el gobernador decida unificar el proceso electoral provincial con las elecciones presidenciales.

Para algunos analistas esta decisión influirá sustancialmente en la oferta electoral del año que viene y también resaltan que los aspirantes a suceder a Cornejo enfrentan un gran desafío de construir su imagen ante la opinión pública ya que el electorado cada vez tiene menos interés por conocer a los candidatos o las ideas hasta la recta final hacia la votación.

Asimismo, todos coinciden en que la atención central estará puesta en la propuesta que ofrezca la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, espacio que lidera la preferencia de los votantes en las diferentes proyecciones, y que aparece hoy como el sector con más candidatos.

El gobernador Alfredo Cornejo, en la inauguración de una nueva conexión en la Costanera en Godoy Cruz.

A un año de la elección, el foco está puesto en saber quién se impondrá como candidato del radicalismo entre Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y Ulpiano Suarez y el rol que terminará jugando Luis Petri, el dirigente que más discordia genera para el cornejismo, y que deberá definirse si compite en unas PASO dentro del frente oficialista o si dará competencia por afuera.

En tanto, todos los encuestadores coinciden que el nombre del futuro gobernador saldrá de los dirigentes ya lanzados o que vienen siendo mencionados con aspiraciones y le cierran la puerta a la irrupción de una nueva figura en el tablero electoral de Mendoza en 2027. En tanto, uno de los consultores vaticina que el gran ganador de la elección será el “abstencionismo”.

Las claves del 2027: cuál será la cancha, qué equipos habrá y cuánto será el público

El histórico encuestador mendocino Elbio Rodríguez advirtió en diálogo con MDZ que de cara al próximo proceso electoral lo más importante será conocer “en qué cancha se va a jugar”. Señaló que el primer factor a tener en cuenta es si la elección a gobernador será desdoblada o si se realizará de forma conjunta con las presidenciales y el segundo escenario es si habrá o no PASO.

Esta definición tendrá un peso determinante para la definición de la oferta electoral, respecto a la composición de frentes y alianzas y los integrantes de esos espacios, además de el impacto que puede tener en los temas principales que se pongan en discusión durante la campaña. “Si las elecciones van separadas y hay PASO en Mendoza, hay que ver de qué lado juega Petri”, sostuvo Rodríguez.

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Si bien Cornejo ya ha afirmado que Mendoza mantendrá su cronograma de elecciones propio y que habrá primarias, lo cierto es que hasta el primer trimestre del año que viene tiene la facultad de unificar las elecciones locales con las nacionales.

Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre con Consultores, manifestó que “la gente no elige, opta por la oferta que plantea la política” y remarcó que falta bastante tiempo para conocer cuál será oferta electoral definitiva.

La consultora recordó que para la última elección de 2023 recién en marzo se terminó de configurar el panorama con el alejamiento de Omar De Marchi y Daniel Orozco de Cambia Mendoza y el lanzamiento de la fórmula que terminó quedando segunda en ese proceso electoral.

Por su parte, Nicolás González Perajamo, director de la consultora Demokratía, sentenció que “el próximo gobernador va a ser el abstencionismo y es un capital invaluable en la elección del futuro”. El encuestador sostuvo que “el abstencionismo va a salir primero en las próximas elecciones, porque lo que va a resultar de la suma de aquellos que no vayan a votar y de aquellos que voten en blanco probablemente salga primero, por lejos”.

Advirtió que la dirigencia política mendocina está sentada en una bomba de tiempo, que tiene como tiempo límite la próxima votación a gobernador y que allí se revelará hacia dónde se terminará inclinando los sentimientos de “desazón, encono, indolencia y falta de participación”.

Asimismo, el director de Sociolítica, Roberto Stahringer advirtió que a un año del proceso electoral “a la gente no le interesa la elección a gobernador” y siguen habiendo altos niveles de desconocimiento de los candidatos oficialistas, aunque un poco menos de Petri aunque advirtió que no aparece muy holgado.

“Quien tenga mejores credenciales de mostrar experiencia, de mostrar credibilidad y demostrar capacidad en determinados temas y particularmente en los que tengan que ver con las condiciones económicas, va a tener una posibilidad más de ser escuchado”, subrayó.

La reñida interna en la alianza oficialista

El frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza es el espacio con más competidores en la carrera por la Gobernación. El intendente de Capital, Ulpiano, Suarez, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, están lanzados a la contienda por convertirse en el próximo gobernador. Los últimos dos cuentan con el respaldo explícito de Cornejo, mientras que el jefe comunal capitalino busca la pole potition en las filas radicales en base los números de las encuestas y otros apoyos de peso como el del ex gobernador y actual senador Rodolfo Suarez.

La figura de la discordia en las filas de la alianza es el diputado nacional Luis Petri, quien aspira a llegar a la gobernación con el respaldo del presidente Javier Milei. Sin embargo, sus aspiraciones chocan con los planes de Cornejo que bajo ningún aspecto pretende traspasar el poder al sanmartiniano el año que viene. Un factor clave en la elección a gobernador del año será si Petri compite en unas PASO en el frente oficialista o si compite por afuera con otro sello.

Para Reale, la alianza entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza es el espacio mejor posicionado en la preferencia de los mendocinos y afirma que el que resulte ganador de ese frente tiene “grandes posibilidades de convertirse en el próximo gobernador”.

Alfredo Cornejo y Luis Petri

Asimismo, considera que Cornejo ha demostrado ser muy pragmático y que al momento de las definiciones de candidaturas elegirá al dirigente que mejor represente y garantice la continuidad del modelo de Cambia Mendoza.

En esa misma línea, Stahringer sostuvo que “el que sea el candidato del oficialismo no petrista y llegue mejor parado desde el lado del cornejismo para las PASO provinciales va a quedar muy cerca de llegar a un mano a mano para ser gobernador. Tadeo o Ulpiano, por los datos que todos estamos manejando, estarían más cerca”. Coincidió también en que el pragmatismo se va a imponer a la hora de la definición.

El consultor puso énfasis en señalar que es importante analizar de cara al año que viven “cuánto se explica Petri por medio de Milei y cuánto se explica Milei por medio de Petri. Los atributos de Milei son intransferibles como los atributos de Cornejo son intransferibles. Si Milei y el Gobierno nacional siguen cayendo, Petri tiene baja capacidad de ser explicado por atributos propios en la opinión pública. Veo un progresivo debilitamiento de la capacidad de Petri, que llegaría debilitado a una PASO”.

Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Asimismo, consideró que quien quiera suceder a Cornejo deberá marcar diferencias con el actual mandatario provincial y demostrar autonomía y audacia, ya que el electorado “no va a querer un títere”.

Rodríguez advierte que de cara a las elecciones de 2027 todavía no se define un candidato que tenga “peso propio”. “Los dos actores más importantes que tiene la elección en la provincia que son Milei y Cornejo. Entre todos los candidatos no hay nadie que defina por sí mismo la elección, no hay alguien que tenga un liderazgo y que digan este tipo solo aunque lo apoye o no Milei o lo apoye o no Cornejo gana igual”, indicó y agregó: “El elemento fundamental que está en el imaginario de la gente es Milei si o Milei no. Cornejo pasa casi a un segundo término”.

Mercedes Rus, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema. Santiago Tagua/MDZ

La apuesta del peronismo y una oposición fragmentada

Más allá de las filas oficialistas, la carrera por la gobernación del 2027 se presenta con una oposición fragmentada como en los últimos comicios. A un año de la elección, el peronismo, el Frente Verde y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) ya empiezan a moverse, aunque las encuestas hoy los ubiquen muy atrás respecto al oficialismo.

Consutlado por MDZ, Stahringer afirmó que “el mejor candidato que tiene el peronismo es (Matías) Stevanato, que mide mucho mejor que todos los demás. Sería el más competitivo de los candidatos peronistas, más que (Flor) Destéfanis y (Emir) Félix”.

Emir Félix, Matías Stevanato y Flor Destéfanis. Rodrigo D'Angelo / MDZ

No obstante, el intendente de Maipú todavía no explicitado sus intenciones de ser el candidato del Partido Justicialista el año que viene, a diferencia de la intendenta de Santa Rosa, quien desde hace meses se anotó para esa contienda.

El director de Sociolítica resalta que el maipucino “es el más moderado de los peronistas, es el que más amplitud tiene en cuanto a posibilidad de explicar otra cosa no partidaria o no programática de la doctrina peronista. No tiene problemas en juntarse con Allasino, con Ulpiano Suarez o con otro radical. A la gente no le molesta eso, porque el 50% de los mendocinos no se identifica con ninguna idea política. Otro atributo que tiene es que es mucho más conocido que el resto en el Gran Mendoza, donde está el 63% del electorado”.

Por otro lado, Reale sostiene que según las mediciones actuales, el peronismo podría alcanzar “un piso electoral del 25% para las próximas elecciones” con chances de escalar unos puntos más.

En tanto, analizó que los otros espacios políticos opositores no aparecen por el momento con chances dar pelea por la gobernación.

Mientras que Rodríguez expresó que la oferta peronista podría ordenarse en dos candidatos que no saldrán de Destéfanis, Stevanato y Félix y puso el foco en el rol que tendrán los intendentes justicialistas, si deciden desdoblar o no los comicios municipales.

¿Puede haber sorpasso opositor?

Una de las principales incógnitas de cara a la elección de 2027 es si la feroz interna oficialista que se anticipa entre el radicalismo mendocino y Petri puede abrir el tablero electoral para la irrupción de una opción opositora, que pueda dar un sorpasso a último momento en la votación.

González Perejamo manifestó que una de las reglas de la política es que las elecciones no las gana la oposición, sino que las pierden los oficialismos. En ese sentido, advirtió que “está en las espaldas del oficialismo tratar de resolver en cuánto divide su capital político y si esto permitiría que otro actor llegue al Gobierno. El fenómeno de alternancia está condicionado casi exclusivamente en las decisiones gruesas de Cornejo”.

Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Luis Petri, referentes de la alianza oficialista. Prensa UCR

Rodríguez señaló respecto a esta posibilidad que al peronismo como fuerza opositora no le alcanzaría en una elección blanco o negro, pero hay tres opciones en la contienda entra en juego. “Si la elección se divide en tercios, la cosa es compleja”, sostuvo.

Asimismo, Stahringer ve un riesgo para el oficialismo en que se dispersen los votos tras una interna entre un radical y Petri y señaló que en podría llegar a perder entre un 30 o 40%, sobre todo si el diputado nacional se impone en esa pelea.

Por su parte, Reale subrayó que en un escenario de Petri enfrentando a un candidato de Cambia Mendoza en las generales, no observa una tercera opción peronista pueda colarse en medio de la competencia electoral. “Debería superar un 35%”, sostuvo la encuestadora y remarcó que el resto de las fuerzas políticas corren muy atrás.