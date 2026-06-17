A un año de la domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner: sus reclamos y las advertencias de la justicia

Hace un año, Cristina Fernández de Kirchner comenzaba a cumplir en su departamento de San José 1111 la pena de seis años de prisión como parte de la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad . Desde entonces, la ejecución de la pena estuvo atravesada por una sucesión de planteos de su defensa, que buscó modificar distintas condiciones del arresto domiciliario y por decisiones judiciales que intentaron equilibrar esos pedidos con el control del cumplimiento de la condena.

La primera discusión surgió apenas se hizo efectiva la medida. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron varias de las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Número 2 y reclamaron condiciones más flexibles para el desarrollo de su vida cotidiana . Uno de los puntos centrales fue el régimen de visitas. La defensa sostuvo que las limitaciones resultaban excesivas para una figura política de relevancia nacional y planteó la necesidad de ampliar el listado de personas autorizadas a ingresar al domicilio.

Con el correr de los meses también hubo presentaciones vinculadas al uso del balcón del departamento, que se transformó en un símbolo de contacto con la militancia. Las apariciones públicas de Cristina Fernández de Kirchner motivaron debates dentro del expediente y derivaron en advertencias judiciales sobre la necesidad de respetar los alcances del arresto domiciliario.

Los defensores argumentaron que asomarse al balcón no constituía una violación de las condiciones de detención y que no existía una prohibición expresa para hacerlo. Sin embargo, los magistrados del TOF 2 analizaron el impacto que esas conductas podían generar y recordaron que el beneficio otorgado exige observar pautas de comportamiento compatibles con una condena en ejecución.

Otro de los planteos estuvo relacionado con el sistema de monitoreo electrónico. Los abogados insistieron en distintas oportunidades para revisar aspectos vinculados a los controles dispuestos por la Justicia . También impulsaron pedidos para facilitar actividades personales, reuniones políticas y encuentros con dirigentes que visitaban habitualmente a la exmandataria.

A lo largo de este año, el tribunal aceptó algunas solicitudes y rechazó otras. En varias resoluciones, los jueces remarcaron que la prisión domiciliaria no implica una situación de libertad, sino una modalidad especial de cumplimiento de la pena. Bajo esa premisa, dejaron en claro que las condiciones fijadas debían respetarse de manera estricta.

La advertencia más contundente fue reciente a raíz de una larga bandera extendida desde un edificio vecino hacia su departamento que dice “De San José 1111 a la Rosada”. El juez Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la ejecución de la condena, la intimó a cumplir las pautas establecidas para el arresto domiciliario y le recordó que el incumplimiento de esas reglas podría derivar en una revisión del beneficio concedido.

"El arresto domiciliario está sujeto al cumplimiento de las obligaciones fijadas por el tribunal", señaló el magistrado en su resolución. En la misma línea, remarcó que cualquier apartamiento de esas pautas puede ser evaluado y generar consecuencias procesales.

Mientras continúan las discusiones sobre las condiciones de detención, también comienza a tomar relevancia el calendario de ejecución de la pena. Según el cómputo realizado por la Justicia, Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir un período determinado de encarcelamiento efectivo antes de quedar habilitada para solicitar la libertad condicional.

De acuerdo con los plazos previstos en la legislación vigente, podrá pedir ese beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena, lo que equivale a 1.460 días sobre una pena total de seis años. Considerando la fecha de inicio de la ejecución, ese momento llegaría en junio de 2029, siempre que mantenga una conducta acorde a las exigencias legales y no surjan circunstancias que alteren el cálculo realizado por los tribunales.

En paralelo a las discusiones sobre las condiciones de su detención, la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner mantiene abierto otro frente clave en la causa Vialidad: el decomiso de bienes dispuesto para recuperar parte del perjuicio económico establecido en la condena.

Días atrás, la expresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara sus planteos para excluir del decomiso un conjunto de propiedades que hoy figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Su argumento es que los bienes no pueden ser alcanzados por la medida porque pertenecen a terceros que no fueron condenados en el expediente.

En su presentación, Cristina Fernández de Kirchner señaló que no existe evidencia que permita vincular esos inmuebles con los hechos por los que fue condenada y afirmó que las propiedades fueron adquiridas mediante operaciones legales y posteriormente transferidas a sus hijos.

El Tribunal Oral Federal 2, en cambio, incluyó esos activos dentro del proceso de decomiso al considerar que fueron incorporados al patrimonio familiar durante el período investigado. La decisión final quedó ahora en manos del máximo tribunal, que deberá resolver si revisa el planteo de la exmandataria o deja firme lo resuelto por las instancias inferiores.