38 reclamos y ninguna respuesta: la UIA golpeó la puerta de Economía y se fue sin anuncios

La industria llegó al Ministerio de Economía con un listado de reclamos y terminó el encuentro sin anuncios concretos. La conducción de la Unión Indus trial Argentina (UIA) llevó un documento con 38 pedidos para atravesar la apertura económica que impulsa el Gobierno, aunque la reunión no dejó medidas acordadas ni compromisos públicos.

El encuentro tuvo lugar mientras Luis Caputo acompaña a Javier Milei en Estados Unidos , por lo que el ministro no participó de la reunión. La delegación industrial estuvo encabezada por Martín Rappallini, junto con los vicepresidentes David Uriburu y Rodríguez Pérez Graziano, el secretario del Comité Ejecutivo Eduardo Nougués y la directora ejecutiva Laura Bermúdez.

La representación de Economía quedó en manos del secretario de Coordinación, Pablo Lavigne, la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La UIA había reclamado públicamente una reunión en varias oportunidades , en especial luego de los cruces registrados durante el Día de la Industria.

El documento entregado por la UIA propone una serie de medidas para acompañar el proceso de apertura de la economía. La entidad plantea la necesidad de atravesar esa transición con un "puente" que permita atender la situación de los sectores industriales que perdieron competitividad.

Uno de los focos del planteo está puesto en las importaciones provenientes de China . Los dirigentes industriales buscan condiciones que permitan a las empresas locales afrontar ese escenario y sostener su actividad dentro del nuevo esquema económico.

La reunión tampoco tuvo la habitual difusión institucional del Ministerio de Economía. La cartera no publicó una fotografía oficial del encuentro ni difundió el contenido de la conversación, mientras que la UIA tampoco dio detalles sobre lo ocurrido puertas adentro.

Martín Rapallini, de la UIA, en el acto por el Día de la Industria. N/A

La industria versus el número que exhibe el Ministerio

El reclamo empresarial se produce después de un nuevo retroceso de la actividad fabril. El último dato oficial citado corresponde a julio, con una baja industrial del 4,9%, mientras que los primeros registros privados de agosto muestran un comportamiento similar. En medio del encuentro, Economía y Luis Caputo difundieron otro indicador económico. Las publicaciones oficiales señalaron que las exportaciones agroindustriales alcanzaron 84,26 millones de toneladas durante los primeros ocho meses del año, el mayor volumen registrado hasta ese momento.

El Gobierno sostiene su decisión de evitar políticas específicas para determinados sectores productivos. La estrategia oficial apunta a que las actividades que perdieron competitividad atraviesen un proceso de reconversión dentro del nuevo modelo económico.