Un diputado se rascó el ombligo con una birome en plena sesión y lo acusaron de drogarse: "Operadores berretas"

Una polémica se desató en redes sociales con un video de una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos . Allí una cámara enfocó a Juan Manuel Rossi , dirigente del Partido Socialista, sentado junto a la legisladora María Elena Romero, con un gesto que llamó la atención.

Mientras Romero intervenía en el recinto durante el debate por la reforma previsional, Rossi realizó un movimiento que rápidamente llamó la atención: acercó un dedo a su nariz y se cubrió parcialmente el rostro con su mano derecha , en la que llevaba un objeto cuya forma no quedó claramente identificada en las imágenes.

A partir de ese gesto, comenzaron a circular en redes sociales versiones que lo vinculaban con un supuesto consumo de drogas durante la sesión . La acusación tomó fuerza a partir de un video que se viralizó y que generó cuestionamientos hacia el legislador.

Sin embargo, Rossi salió a desmentir públicamente esas versiones y aseguró que se trataba de una maniobra destinada a perjudicarlo.

A través de su cuenta de X, el legislador sostuvo que fue víctima de una “operación” en redes sociales y explicó qué era, según su versión, el objeto que aparece en el video. “ Intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’ . En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo ”, afirmó.

El diputado también apuntó contra sectores de la oposición provincial y los vinculó con la difusión de las acusaciones. “Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, manifestó.

Rossi ofreció hacerse un examen toxicológico

En medio de la polémica, el legislador desafió a quienes lo acusaron y aseguró que estaba dispuesto a someterse a un examen para demostrar su versión.

“Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Sergio Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos”, expresó.

Y cerró: “Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”.

Desde el Gobierno entrerriano denunciaron una supuesta manipulación con IA

Después de la respuesta de Rossi, distintos funcionarios expresaron su respaldo al diputado. Entre ellos estuvo Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, quien fue más allá y aseguró que el material difundido había sido manipulado mediante inteligencia artificial.

“Cruza todos los límites. No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto”, escribió Colello en sus redes sociales.

De esta manera, la polémica quedó atravesada por dos versiones contrapuestas: mientras las imágenes difundidas generaron acusaciones contra Rossi, el legislador negó haber consumido drogas y atribuyó la situación a una operación política. Por su parte, desde el oficialismo entrerriano sostuvieron que el video había sido manipulado con inteligencia artificial.