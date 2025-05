"Milei no es un republicano": Michetti sospecha un posible pacto entre el kirchnerismo y LLA por Ficha Limpia

En una jornada marcada por las acusaciones luego de que el proyecto de ley de Ficha Limpia sea rechazado por el Senado, la exvicepresidenta durante la gestión de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, habló sobre la fallida sesión en la Cámara Alta.

Muchas especulaciones tuvieron lugar después de la sesión. Entre ellas, que el Gobierno nacional y el kirchnerismo había acordado que la iniciativa no prospere. A propósito, Michetti habló con el periodista Luis Novaresio en el canal A24, y ante la consulta sobre las sospechas de un pacto entre ambas fuerzas políticas, la exvicepresidenta respondió: "A mí me gusta hablar con información. Yo no soy muy de los rumoritos y los chismes. La verdad es que que dos veces se vaya a votar y no se pueda votar, y no tengamos la ley, hace pensar que hay alguna cosa atrás. Si es un acuerdo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, bueno, podría ser".

En esta línea, Michetti aseguró que "en la política argentina pasan cualquier cantidad de cosas raras, de corrupción, de ilegalidad y un montón de cosas". En paralelo, ante la pregunta sobre si Milei era republicano, señaló: "No, es el gran tema".

"Me gustaría hablar con él media horita, y le diría que no cometa errores que se viven cometiendo en la política argentina y en buenos proyectos, en proyectos que por ahí arrancan con bríos y que la soberbia o la cerrazón o el miedo, a veces es el miedo y la contracara es la soberbia, es la reacción al miedo, entonces que todo lo que le pueda estar pasando no lo haga cerrarse, sino al contrario, pedir ayuda y acompañarse", fue la respuesta de Michetti ante la pregunta de Novaresio sobre qué le diría en caso de cruzarse a Javier Milei.

Además, la exvicepresidenta durante la gestión Cambiemos, subrayó que "no es lógico que todos digamos o pensemos que son tres personas las que conducen el país".