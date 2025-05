La desazón de Mariana Juri por la caída de Ficha Limpia y el desinterés del oficialismo

La caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación generó una gran sorpresa a raíz del rechazo por apenas un voto y el llamativo comportamiento que tuvieron dos senadores oriundos de Misiones. La senadora nacional de la UCR, Mariana Juri, expresó que el resultado de la votación generó “desazón y angustia” y advirtió que existía “desinterés” por parte del Gobierno nacional para que se apruebe la propuesta.

“No sé qué pasó. La verdad es que hay sorpresa, desazón y angustia”, manifestó la legisladora radical, entrevistada por Marcelo Arce en el programa “Uno nunca sabe” de MDZ Radio 105.5 FM, luego de que el Senado rechazara el proyecto que busca impedir que las personas con condenas en segunda instancia por corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

La iniciativa estuvo muy cerca de aprobarse, ya que necesitaba un voto afirmativo más para convertirse en ley. En este sentido, el foco de atención estuvo puesto en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, integrantes del partido Renovador de la Concordia y pertenecientes a la oposición “dialoguista” con el oficialismo nacional.

“Contábamos con una férrea oposición de parte del kirchnerismo, que en mi opinión equivocadamente habían centrado toda la discusión de ficha limpia en si Cristina (Fernández de Kirchner) era o no candidata. Y la verdad es que este era un proyecto para los argentinos y era una gran oportunidad para reconciliar a la sociedad. Es inexplicable que la gente corrupta pueda ser candidata, por lo cual era un proyecto bastante sencillo y con algunos de los votos que se contaba no estuvieron y se perdió esa votación por un voto”, manifestó Juri.

Respecto a la sorpresiva postura de los senadores misioneros, la legisladora mendocina indicó que “durante la jornada yo no hablé con esos dos senadores, ellos no hablaron en la sesión ni manifestaron su postura. En los días anteriores, me consta que habían dado su apoyo para el proyecto”.

“No obstante, la explicación la tienen que dar todos. El kirchnerismo también tendrá que explicarle a la sociedad, pero desde un primer momento lo dijeron. Ojalá los senadores de Misiones salgan con claridad a explicarle a la sociedad qué pasó. Si no, siempre parece que todos los políticos somos iguales”, señaló.

El desinterés oficialista por Ficha Limpia

Por otra parte, la senadora radical apuntó contra la falta de interés del Gobierno nacional para que se apruebe el proyecto de Ficha Limpia y advirtió que la postura oficialista también genera dudas sobre el rol que tuvieron los dos senadores misioneros, quienes venían acompañando al oficialismo en las varias votaciones del Senado.

“Hace algunos días advertía al menos un desinterés por parte del Gobierno en que esto fuese un proyecto. Desde el bloque del radicalismo teníamos un proyecto presentado hace más de un año y habíamos insistido al oficialismo para que lo tratáramos”, disparó Juri.

En la misma línea, sostuvo que “yo no advertía realmente por parte del oficialismo un interés. Primero porque no estaban los votos, luego fue la muerte del Papa y fue genuina la posposición de la sesión, pero la verdad que esto genera dudas al menos”.