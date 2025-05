"Nariz Limpia", el polémico proyecto del peronismo que encendió la bronca libertaria

En una tensa sesión en el Senado por el debate del proyecto Ficha Limpia, la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, le metió picante con una polémica propuesta que generó el repudio libertario. Se trata de la iniciativa "Nariz Limpia".

En lo que fue uno de los discursos más duros de la jornada, la mendocina deslizó: "Si vamos a pedir personas íntegras... agregamos lo que nosotros decimos 'Nariz limpia”. Según explicó, consiste en “un examen toxicológico, a cada candidato o candidata, una vez oficializada su candidatura”. “Tenemos el proyecto presentado", agregó.

Anabel Fernández Sagasti. Foto: archivo.

En este marco, la senadora siguió con la chicana: "También agregamos eso. Quieren Ficha Limpia, nosotros agregamos esto. Y ustedes no quieren aprobarlo porque nosotros lo tenemos hace mucho". Inmediatamente, el planteo encendió la bronca de los senadores de La Libertad Avanza. Tal es así que uno de sus pares la interrumpió al grito de "botona", por pedir un examen toxicológico.

"No es de botona o no. Si queremos personas íntegras y lúcidas, conduciendo los destinos de la patria, arranquemos. No seamos hipócritas y selectivos con los delitos", respondió afilada la mendocina.

El discurso de Fernández Sagasti

Con la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner en peligro, la senadora peronista desarrolló un fuerte discurso en contra de la ley de Ficha Limpia y de los espacios políticos que promueven el proyecto. Entre otros puntos, aseguró que es una iniciativa "del antiperonismo" y que "quieren limpiar lo que les molesta".

Según expresó Fernández Sagasti, el proyecto es "claramente inconstitucional". Asimismo, consideró que está diagramado "a medida para perseguir y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner". "Si hoy se ejecuta esta proscripción, no solamente proscribirán a la política más importante de la historia reciente de Argentina, sino que también lo que estarán haciendo es darle un tiro de gracia a la democracia", disparó.

En ese marco, también lanzó un dardo hacia adentro del propio peronismo, apuntando a quienes discuten el liderazgo de CFK: "Habrá muchos que festejarán si la ley se aprueba; y otros simularán tristeza, porque creerán que ahora será su momento", dijo, y cerró: “Nos vemos el 26 de octubre, pero sobre todo nos vemos en la historia, que los juzgará como una nueva proscripción en el país".