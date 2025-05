El gobernador Leandro Zdero y Jorge Capitanich se enfrentarán el domingo en Chaco

El domingo, 1.000.000 de ciudadanos chaqueños estarán en condiciones de elegir 16 diputados provinciales que asumirán el 10 de diciembre con mandato hasta el 2029. El oficialismo provincial presenta como cabeza de lista al subsecretario de Legal y técnica Julio Ferro, un joven abogado de 40 años. En tanto que el principal candidato opositor es el exgobernador Jorge Capitanich.

Capitanich fue gobernador de la provincia de chaco entre 2007 y 2013 y tuvo un segundo mandato entre 2019 y 2023, año en que perdió la reelección golpeado por el femicidio de Cecilia Stzyzowski.

El radical gobernador Leandro Zdero conformó un frente con la Libertad Avanza denominado Chaco Puede. En tanto que Capitanich conformó el frente electoral Chaco Merece Más con el exgobernador Domingo Peppo y el exintendente de Resistencia Gustavo Martínez.

Como se publicará en la edición del domingo, el justicialismo llegará fragmentado a las elecciones provinciales, ya que un grupo disidente de intendentes, encabezado por el exjefe comunal de Villa Berthet, Atlanto Honcheruk, compite con una lista propia, denominada Frente Primero Chaco.

Completan la nómina de cabeza de listas de diputados César Báez (Partido Obrero), María Celeste Espínola (Movimiento Político, Social y cultural – Proyecto Sur), Héctor Pruncini (Lealtad Popular), Adrián Centurión (Participación Ciudadana), Laura Gerzel (Partido Frente Arraigo), Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco), Marta Kassor (Bases para la Libertad) y Juan José Bergia (Nuevo Espacio Chaco Independiente).

“Terminaremos con años de atraso”

"Nuestra lista es un llamado claro y decidido a terminar con años de atraso y corrupción que nos dejó Capitanich. Destruyó el presente y el futuro del Chaco, a través del clientelismo, las mentiras y más pobreza, pero se acabó; no hay más lugar para cómplices del pasado. Vinimos a cambiar lo que nos decían que no se podía; ahora se puede y lo estamos haciendo", dijo el gobernador Zdero.

"Quiero transmitirle al pueblo del Chaco que no podemos permitir que pase lo que nos pasó en este tiempo. Los palos en las ruedas que tuve, no estar acompañado de la Legislatura provincial, nos retrasaron mucho algunos avances que podíamos tener los chaqueños", marcó.

En declaraciones al diario Norte de Resistencia, el mandatario provincial sostuvo: “Le pido a la gente que nos acompañe para la continuidad de este cambio que estamos haciendo necesitamos porque los que tenemos enfrente quieren volver a los cortes de calles. Van a querer que vuelva la alianza con los piqueteros para seguir haciendo de las suyas, van a querer tener la mayoría para ver si logran en algún momento que no haya ley de intermediarios, para que vuelvan a través de los piqueteros a manejar todos los recursos".

"Eso es lo que no quiero que vuelva, a la provincia no quiero que vuelva la anarquía, no quiero que vuelva ese modelo que nos hizo mucho daño y para eso no pretendo tener una mayoría agravada para hacer lo que uno quiere. Quiero tener por lo menos un apoyo de legisladores que piensen en los chaqueños, y no esta máquina de impedir que solamente lo que hace es trancar la posibilidad de futuro a los chaqueños en esta reconversión que estamos haciendo", insistió. "Necesitamos volver a normalizar lo que está bien, y ese es el acompañamiento que le pido a los chaqueños", concluyó.

Capitanich dijo que "Zdero se niega a mitigar la crisis del campo con fondos provinciales"

El exgobernador analizó la situación de los productores y alertó que "no solo no podrán volver a sembrar, ni siquiera van a poder pagar sus deudas". En declaraciones al mencionado diario el candidato a primer diputado provincial por el Frente Chaco Merece Más, Jorge Capitanich, cuestionó la respuesta del gobierno ante la crisis del campo.

La actual cabeza de lista del frente Chaco Merece Más para los legislativos provinciales del 11 de mayo, Jorge Capitanich, se refirió a la situación de crisis del campo chaqueño en el contexto de la peor sequía en 70 años. Aseguró que los problemas arrancaron en 2024 y afirmó que "terminó con pérdidas que superan el 80 por ciento del área de siembra" y "la ganadería tuvo que vender su hacienda de forma anticipada".

Reconoció que esta situación "la provocó un factor climático" pero aclaró que "la profundizó el gobierno de Leandro Zdero". Capitanich analizó que "la drástica caída de la producción afecta a toda la cadena de valor, no sólo a los productores: servicios de agrónomos y veterinarios, transporte, venta de maquinaria e insumos y, por supuesto, al comercio y el empleo en las localidades vinculadas a la actividad del agro. Muchos de los productores no sólo no podrán volver a sembrar: ni siquiera pueden pagar sus deudas" advirtió.

En tal sentido dijo que "la importancia que el gobierno de Zdero le dio a esta crisis está a la vista. En un año nombró a tres ministros de la Producción. Uno se fue procesado por la mafia de los desmontes, el otro se tomó un avión para impedir que el Senado interpelara a funcionarios de Milei por la criptoestafa y el último empujó a los productores a las rutas por no darles una sola respuesta".

Insistió que "hace tres semanas 400 productores presentaron en la Legislatura un proyecto de declaración de emergencia pecuaria, ganadera e hídrica por un año, pero insólitamente el oficialismo se negó a tratarlo. En cambio, Zdero optó por firmar un decreto en el que no comprometía un solo peso del erario para paliar la grave situación".

Capitanich dijo que "lo más grave es que Zdero se rehúsa a mitigar la crisis del campo con fondos provinciales. Sólo en el primer trimestre de este año el gobierno recibió $709.000 millones entre coparticipación, recaudación provincial y otros fondos; las medidas para atemperar el impacto de la sequía requieren el 4% de ese monto: $30.000 millones. "¿Hay una explicación lógica para este ensañamiento con el sector del que pomposamente se dijo "aliado"?, se preguntó el candidato a diputado de Chaco Merece Más.