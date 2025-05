Tras el debate, Jorge Macri, Vidal y Lospennato recorrieron barrios porteños

La primera candidata de la lista del PRO para las elecciones porteña del 18 de mayo, Silvia Lospennato, mantuvo dos encuentros con vecinos: en la comuna 14 acompañada de Jorge Macri y María Eugenia Vidal, y en la comuna 13 también junto a la jefa de Campaña y Fernán Quirós.

Con Jorge Macri y Vidal, la postulante dialogó con vecinos en Plaza Alemania, en la comuna 14, mientras que, con Quirós y la diputada, Lospennato hizo lo propio en el Nuevo Playón Ferroviario en Colegiales y luego recorrieron el barrio.

Por su parte, los candidatos Hernán Lombardi, Laura Alonso y Waldo Wolff recorrieron la comuna 14; Darío Nieto estuvo en la comuna 1, y Rocío Figueroa en la comuna 9.

Los demás aspirantes a legisladores del PRO visitaron las 15 comunas, junto a funcionarios, dirigentes y militantes. “Desde el comienzo de la campaña, todos los días recorren los barrios y conversan con los vecinos más de 1.000 personas, mientras que los sábados lo hacen más de 1.500”, señalaron desde el partido amarillo.

Jorge Macri y Silvia Lospennato recorrieron las comunas 13 y 14 en CABA. Foto: X.

“El objetivo fue dialogar con los vecinos para escuchar sus reclamos, preocupaciones, gestionar una solución y reafirmar que el PRO es el único espacio con equipo, experiencia y vocación para seguir transformando la Ciudad”, agregaron.

En las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que en las elecciones de la Ciudad solo se pone en juego la composición de la Legislatura y no el "rumbo económico del país o la inflación".

"No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales, se juega eso. Una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60 y en la que necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso", continuó. En declaraciones a Radio Rivadavia sobre qué pone en juego en los comicios, Macri respondió: "La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires".

Consultado por las críticas de su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri dijo que lo nota "muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta siempre tratar de reflexionar a veces con preguntas". Y se preguntó: "Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido del PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser Presidente desde el PRO, te imaginás que se hubiera ido?".