Seguridad: fuerte embate del PJ por los preventores municipales y uso de las Taser

El Partido Justicialista salió este miércoles al cruce del Gobierno Provincial por el proyecto ley que establece lineamientos y requisitos para la creación de cuerpos de preventores municipales (de seguridad ciudadana) en términos del combate de la inseguridad; y también que puedan ser equipados con pistolas Taser.

La medida tuvo media sanción gracias a los votos del oficialismo, ya que toda la oposición se pronunció en contra.

En la previa de la sesión, el diputado provincial, Germán Gómez, lanzó fuertes críticas contra el gobernador Alfredo Cornejo y su gestión en materia de seguridad, al sostener que se trata de un proyecto que "no colabora ni ayuda en nada, es parte del fracaso que ya viene con esta gestión de la Ministra de Seguridad” (Mercedes Rus).

Para el jefe de bloque del PJ, el oficialismo pretende "desviar" la responsabilidad del Ejecutivo provincial hacia los municipios, sin realizar una autocrítica genuina.

Germán Gómez, jefe de bloque del PJ

“Este es un gobierno que no hace autocrítica, le echa la culpa al otro. El gobernador le echa la culpa a la Justicia, ahora le echa la culpa a los municipios. Y en realidad, el gran culpable de la problemática de seguridad hoy en la provincia de Mendoza es Alfredo Cornejo y su Ministerio de Seguridad. Esta es la realidad: cada día es peor”, lanzó.

Para Gómez, uno de los ejes centrales de su crítica es el tratamiento del narcotráfico, el cual Mendoza no ha adherido al pedido de Nación, para que el delito, que es federal, pase a manos de la provincia.

“El narcomenudeo actualmente en la provincia de Mendoza no lo está investigando nadie. Lo ha dicho el Procurador (Alejandro Gullé) cuando lo invitamos a la Comisión Bicameral de Seguridad. ¿Creen que estas peleas, tiroteos, son casuales? No, son producto de un gobierno que no se ocupa de la situación de inseguridad”, remarcó.

En contra de que los municipios colaboren con la seguridad

Asimismo, Gómez calificó de "ineficaz" la estrategia de dotar a los municipios de herramientas disuasivas "sin recursos ni estructura". “Imagínense en los municipios, por más que intervenga el Ministerio en la capacitación, capacitar gente para utilizar herramientas disuasivas... quieren curar a un enfermo de cáncer con una aspirineta. Esta es la verdad”.

El legislador también advirtió que la ley propuesta busca "transferir" una responsabilidad sin dar herramientas reales para cumplirla, y señaló el caso de su departamento, San Rafael, como ejemplo: “Si hoy quisiéramos copiar el modelo de la Ciudad de Mendoza (ndr: que tiene 450 efectivos y 50 móviles en una comuna de 57 km2), necesitaríamos cerca de 800 efectivos. ¿De dónde los sacamos? Es muy fácil sacar estas leyes declarativas que no apuntan al foco del problema”.

Ante la consulta sobre el accionar de la oposición, Gómez confirmó que votarán en contra del proyecto y sostuvo que se trata de una iniciativa electoralista: “Es un tema electoral, es un tema de desviar la atención de donde realmente está la problemática en materia de seguridad”.

Respecto a las propuestas opositoras, afirmó que ya existen proyectos presentados para adherir a la ley nacional y crear una división especializada en narcomenudeo dentro de la policía, como se ha hecho en provincias como Córdoba, Santa Fe y Salta.

“Hay que trabajar en una ley. Ya hay dos proyectos presentados por la oposición. Hay que crear dentro de la policía especialistas en la materia que se hagan responsables de todo el proceso de investigación del narcomenudeo”, subrayó.