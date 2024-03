Un delito que crece: la Justicia local no se hará cargo del "narcomenudeo"

La crisis de violencia que se generó en la ciudad de Rosario por el avance del narcotráfico y la violencia preocupa en todo el país y, como ocurre desde hace tiempo, hay tensión interna entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los gobiernos nacional y provinciales por la falta de recursos y quién se hace cargo de investigar.

Una de las propuestas que se repite desde la Nación es "desfederalizar" la investigación del narcomenudeo, es decir, el tráfico de drogas en baja escala. Aunque en Mendoza en algún momento se analizó el tema, ahora lo rechazan y lo descartan como medida a ejecutar. "No hay forma de hacerlo porque la Justicia no daría abasto. No hay recursos", repiten.

El narcotráfico es un delito federal, pero la ley de estupefacientes es amplia, las aristas son diversas y los recursos escasos. En el mismo "conducto" entran desde causas por tenencia para consumo hasta el tráfico. El narcomenudeo es la comercialización a baja escala, el último eslabón de una cadena y la más visible cuando media la violencia.

La misma ley de estupefacientes permite que las provincias puedan optar por investigar algunos de esos delitos. En particular "cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor". Es decir, los kioscos, punteros, delivery y todos los mecanismos de venta de droga al menudeo. La adhesión es voluntaria. "Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia", dice el artículo 34 de la ley.

Vecinos del Campo Papa miran cómo la policía ejecuta un mega operativo.

Aunque en Mendoza y hasta el propio Alfredo Cornejo habían promovido que la justicia provincial se haga cargo. En la plataforma de gobierno estaba la idea de crear "tribunales de tratamiento de drogas". La base de esa propuesta es un dato real: el microtráfico satura a la Justicia federal.

Mendoza seguirá sin adherir y sin abordar el narcomenudeo como delito a investigar, por falta de recursos. "Se necesita una cantidad enorme de recursos que hoy no están disponibles. La provincia no tiene infraestructura para hacerse cargo", explican desde Tribunales. En la gestión anterior la presión para desfederalizar creció. "Nos querían pasar la responsabilidad, pero no los recursos Así, de ninguna manera se puede hacer", explican en Mendoza.

En todos los operativos las fiscalías y juzgados provinciales abordan los delitos laterales que rodean al narcotráfico y que muchas veces tienen consecuencias más graves: desde amenazas, hasta homicidios. Pero el mecanismo es tan enredado que la mayoría de las investigaciones por narcotráfico se inician desde las fuerzas de seguridad, particularmente desde la policía de Mendoza; que debe trazar el vínculo con la justicia federal.

La situación de Rosario instaló el tema, pero hay realidades locales que alertan. Es lo que ocurre con la violencia en algunas zonas de Godoy Cruz y Las Heras, por ejemplo. Por eso el Ministerio de Seguridad ejecutó un mega operativo de requisa en el barrio Campo Papa, que tuvo más impacto que resultados concretos para desbaratar bandas o esclarecer delitos.