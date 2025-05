Milman ante la Justicia por el atentado a CFK: qué dijo tras las acusaciones

Finalmente, el diputado del PRO Gerardo Milman se presentó ante la Justicia respecto a la causa que investiga el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Kirchner. Tras acudir espontáneamente, el legislador opinó sobre la causa y las versiones que buscan incriminarlo como supuesto "autor intelectual".

Minutos antes de las diez de la mañana, el legislador ingresó a Comodoro Py 2002 al juzgado de María Eugenia Capuchetti para exponer lo que definió como una "cronología de hechos" vinculados a lo ocurrido" que la magistrada "no conoce", explicó a la prensa poco antes de comenzar a declarar.

En ese contexto, Milman entiende hay una búsqueda por incriminarlo al atribuirle la frase "cuando la maten voy a estar en la costa".

"Sólo poniendo la cronología de los hechos que sucedieron aquellos días uno puede ir a buscar si existió un autor intelectual. Si existió o no es responsabilidad de la búsqueda de la Justicia", afirmó Milman, que el martes previo había hecho circular la versión de que denunciaría a la ex presidenta por “autoatentado”.

El legislador del PRO, también agregó que "puede haber más medidas de prueba, siempre se puede hacer alguna más, y estoy dispuesto porque yo me autoimputé. Vine solo al juzgado a través de mis abogados a presentarme para que me investigaran y ahora, otra vez, me presento por voluntad propia".

Gerardo Milman es una de las personas investigadas por el atentado a Fernández de Kirchner, debido a que el asesor Jorge Abello declaró que el 30 de agosto de 2022 escuchó al legislador en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir a dos asesoras, Carolina Mónaco e Ivana Bohdziewicz, la frase "cuando la maten voy a estar en la costa".

Ambas negaron haber escuchado esa frase al ser citadas a declarar y la investigación sigue desde entonces en el juzgado de Capuchetti, pese a que la parte del caso con los detenidos como autores materiales, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, ya se envió a juicio y los tres son juzgados en un debate oral que entrará en la etapa final de alegatos desde el 13 de agosto próximo.