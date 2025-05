Una pelea entre La Cámpora y el mileismo que amenaza con un escándalo en Buenos Aires

Una de las peleas más directas entre el pensamiento de La Cámpora y de La Libertad Avanza se está dando en Hurlingham, distrito que gobierna Damián Selci- ahijado político de Martín Rodríguez, el diputado provincial de estrecha relación con Máximo Kirchner. En este partido se pretende anular el funcionamiento de los juzgados de faltas locales, uno de los cuales está a cargo del coordinador de La Libertad Avanza del municipio, Rafael Di Francesco.

Ni la Ley Orgánica ni el Decreto Ley 8751/77 impide que un funcionario de esa categoría tenga una militancia política. No es lo ideal, pero está habilitado para hacerlo. Di Francesco es peronista y militó toda su carrera en Morón con el ex senador provincial Horacio Román, un histórico de la región. Cuando se creó el municipio de Hurlingham, con una porción del viejo Morón, en 1994, “el tano” fue designado a cargo del único juzgado de faltas municipal.

Con buena y mala relación con los sucesivos intendentes, Di Francesco convivió con Juan José Alvarez, Luis Acuña y Juan Zabaleta, quien impulsó la creación de un nuevo juzgado, el Nro. 2, a cargo de Xavier López, para contrapesar el poder del juzgado único. El funcionario en cuestión, además, fue candidato a intendente de Roberto Lavagna en 2019 y uno de los creadores del partido Rojo Punzó, luego transformado en Unión Celeste y Blanco, fundamental para el armado definitivo de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

Selci cree que es inviable la continuidad de Di Francesco pero, para disimular el despido, presentó un proyecto de ordenanza en la que impulsa un reordenamiento del área con la creación de un organismo administrativo que ejecute las faltas y contravenciones municipales, el que quedará a cargo directo del intendente. Esto no es caprichoso ya que el decreto ley 8751 así lo permite, siempre y cuando- y eso es lo que está en discusión en este caso- no existiera ningún juzgado en funciones.

Como la remoción del juez debe realizarla el concejo deliberante, el intendente no puede enviar un proyecto para la revocación de Di Francesco ya que no tiene los votos necesarios para hacerlo. Para peor, impulsa el proyecto de eliminación de los dos juzgados cuando aún está pendiente la asunción de la concejal Micaela Navill. El oficialismo camporista no quiere que ella asuma aduciendo que, por cuestiones de género, ese lugar le corresponde a un varón. Cabe señalar que Navill responde políticamente al ex intendente Juan Zabaleta.

Hurlingham es uno de los lugares donde los libertarios y el PRO anudaron un acuerdo que no tendrá como participante al excandidato de Cambiemos, Lucas Delfino, que está participando del nuevo armado político a cargo de Facundo Manes. Merced a esa alianza, oficializada con una foto de Di Francesco con los concejales locales, es que al intendente se le hace imposible avanzar en la remoción del juez de faltas a quien elípticamente le imputan condonaciones de multas pero no se oficializó ninguna denuncia al respecto.

Di Francesco, uno de los primeros en apoyar a Milei en el Conurbano.

En esta localidad, además, Zabaleta ya anunció que será candidato a concejal por el Movimiento Derecho al Futuro o, directamente, por una corriente vecinal, con lo cual agrava el cuadro de situación del oficialismo camporista. Selci es apoyado por Máximo Kirchner, quien este sábado, en la previa de la presentación de su madre en CABA, estuvo en La Matanza, en un encuentro del ateneo Néstor Kirchner que conduce Facundo Tignanelli.

En la reunión, el presidente del PJ bonaerense puso en duda la frase “Unidad hasta que duela” porque “¿a quién le tiene que servir la unidad, a los dirigentes o a la gente?". "Yo soy de los que cree que esa unidad le debe servir al pueblo argentino”. Todo lo dicho, además, con una bandera gigante en su espalda que decía “Cristina es hoy y ahora”. "Ella debe ponerse al frente la pelea que se viene, que es titánica”, agregó Tignanelli. "No hay otra persona que tenga esa claridad”, sentenció. Teléfono para Axel Kicillof.