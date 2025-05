Otro guiño de Ritondo a La Libertad Avanza: "Karina Milei entiende más de lo que cualquiera puede creer"

Si hay una figura que La Libertad Avanza cuida es la de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, hermana del presidente y principal armadora electoral. Cristian Ritondo entendió bien esto y, un día después de reunirse con ella de cara a las alianzas en Provincia de Buenos Aires, halagó su labor: "Entiende muchísimo más de lo que cualquiera puede creer".

La lapidaria derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que lejos quedó del resultado de La Libertad Avanza, aceleró las negociaciones para Provincia de Buenos Aires. Este lunes, Cristian Ritondo y Diego Santilli ingresaban a la Casa Rosada para reunirse con Karina y su principal armador bonaerense, Sebastián Pareja.

La reunión entre ambas partes terminó cerca de las 15:40, cuando se acercaron a hablar a la prensa acreditada en el edificio. Fue en esta oportunidad que manifestaron "estar decididos ir a un acuerdo", e incluso adelantaron que "hay algunos intendentes del radicalismo con los que están conversando".

Las palabras de Ritondo sobre Karina Milei

"Conmigo tiene una excelente relación; es muy clara, concisa, entiende muchísimo más de lo que cualquiera puede creer porque capaz que no habla mucho públicamente, pero con total honestidad entiende a dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir juntos", aseguró Ritondo en diálogo con radio Rivadavia AM630.

Se refirió luego al acuerdo que están cerrando ambos bandos de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre y octubre: "La gente no está pidiendo ir unidos, que es venir a hacer lo mismo que venimos haciendo en el Congreso".

Insistió en que aún no se definió la forma en la que se sellará el acuerdo entre el espacio amarillo y el violeta: "Estamos enfocados en lograr lo mejor del acuerdo que nos permita, en septiembre y en octubre, tener boletas muy competitivas".

"Seguramente los detalles los vamos a seguir cubriendo, más atrás tenemos tiempo. Lo importante acá es que hay un acuerdo y sabemos que la importancia que tiene tanto La Libertad Avanza como el PRO para ganar en la provincia", manifestó el diputado.

Sebastián Pareja negó querer hacer desaparecer al PRO

Este lunes, cuando finalizó la reunión entre ambos bandos, Sebastián Pareja fue uno de los que salió a hablar a la prensa. En este sentido, negó rotundamente que el objetivo del libertarismo sea hacer desaparecer al espacio que fundó Mauricio Macri.

Además, señaló: "No hay condiciones, estamos trabajando de buena fe, muy generosamente, con un formato muy distinto al que estamos trabajando nosotros mismos de cara a la sociedad, incluso con los costos que hayan que pagar en ese proceso". Y reiteró: "Nosotros no queremos extinguir al PRO, no hay condición sine qua non. En nuestros objetivos no está aniquilar a otras fuerzas políticas como el PRO, bajo ningún punto de vista".