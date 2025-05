El fuerte mensaje de Fernández Sagasti hacia el interior del PJ y las críticas a Milei y Cornejo

Fernández Sagasti Anabel salió a marcar la cancha con un duro documento dirigido a la dirigencia del peronismo mendocino. El texto fue la conclusión de un encuentro con 120 dirigentes de los 18 departamentos en el que compartieron un locro patrio y analizaron la situación económica y política provincial y nacional.

El documento se llama "Elecciones 2025: Nadie se salva solo o ¿sálvese quien pueda?", y en él deja una serie de acusaciones contra las políticas de Javier Milei y Alfredo Cornejo, y un llamado urgente a la reflexión y acción dentro del Partido Justicialista local.

(Prensa Anabel Fernández Sagasti)

Además, en el escrito les habla a los mendocinos y expresa su compromiso para frenar la "crueldad y el ajuste" del presidente, como así también la voluntad de representar a todos aquellos que no están de acuerdo con esta política económica.

El texto además denuncia el impacto de las gestiones de Milei y Cornejo en la clase media, los trabajadores y jubilados, señalando la "destrucción del ingreso", la liberación de precios y tarifas frente a salarios ajustados, y el "desfinanciamiento de la educación pública y de nuestros hospitales".

Asegura que "Milei y Cornejo expresan lo mismo", evidenciando los bajos salarios de docentes, médicos, municipales y trabajadores en general en Mendoza, y el abandono de miles de familias y productores agrícolas, mientras "la riqueza se acumula en un puñado de especuladores financieros y funcionarios corruptos".

Fijar posición en año de elecciones

Con la mira en las elecciones legislativas de 2025, el documento firmado por Anabel Fernández Sagasti proclama la "responsabilidad de frenar esta crueldad", advirtiendo que "lo que está en juego no es solo una elección: están en juego la democracia y el futuro". En este sentido, instan a construir "una oposición clara, valiente, sin disfraces ni complicidades", convocando a diversos sectores sociales –jubilados, sindicatos, movimientos sociales, consumidores, estudiantes, productores y artistas– a organizarse y movilizarse para defender sus derechos y un modelo de desarrollo sostenible e igualitario.

Críticas al PJ mendocino

Internamente, el sector de Sagasti dirige un fuerte mensaje hacia dentro del peronismo mendocino, reconociendo "desencuentros que han debilitado nuestra fuerza política" y cuestionando la falta de "diálogo sincero" tras las últimas elecciones a gobernador y las estrategias de desdoblamiento municipal que, según afirman, debilitan la fuerza provincial.

(Prensa Anabel Fernández Sagasti)

El texto exige también "unidad honesta, sin trampas ni doble discurso" y un PJ mendocino que se enfrente con coraje a Milei y Cornejo, que "no permita que se lo use como sello para justificar traiciones" y que respete la figura de Cristina Fernández de Kirchner. “Esta vez hemos pasado todo límite imaginable: el desdoblamiento municipal ya no es por sostener un municipio, sino por conseguir un concejal más”, reza el documento.

Finalmente, el espacio reafirma su compromiso de "seguir construyendo una alternativa política que convoque a la mayoría" y devuelva la esperanza, sea dentro del PJ o "en una nueva herramienta".

“Ante la violencia económica y simbólica ejercida desde el más alto nivel institucional, lo que está en juego no es solo una elección: están en juego la democracia y el futuro. Queremos unidad, y estamos dispuestos a dar los gestos necesarios para lograrla, pero no podemos aceptar desdoblamientos que priorizan un concejal por encima de la lucha por nuestra patria, nuestra provincia y nuestro pueblo", cierra el texto.