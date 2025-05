El cristinismo aprovechó la unificación de elecciones en Santiago del Estero para pegarle a Kicillof

La senadora bonaerense de Unión por la Patria, Teresa García, reavivó la interna peronista con un dardo para Axel Kicillof. Sin nombrarlo, salió en su cuenta de X a destacar la decisión del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de apostar a las elecciones "concurrentes", contrario a lo que definió el mandatario de la provincia de Buenos Aires.

"Este gobernador decidió convocar elecciones concurrentes", destacó García sobre la postura de Zamora para que los santiagueños voten legisladores nacionales, provinciales y gobernador la misma jornada.

Teresa García deslizó un palo para Kicillof. Foto: X.

Así, la senadora cristinista volvió a apuntar contra Kicillof, tras haber sido una de las legisladoras más críticas hacia el gobernador en el punto cúlmine de su conflicto con Cristina Fernández de Kirchner por el desdoblamiento electoral y el liderazgo peronista.

Meses atrás, García había dicho que la no concurrencia de los comicios no le resuelve "la vida a nadie" y redobló la apuesta contra el gobernador al presentar una iniciativa para eliminar las PASO y establecer una única elección. Sin embargo, la propia Cristina Fernández de Kirchner ordenó retirar los proyectos en señal de tregua con el gobernador.

Es que, tanto para García como para el resto de los referentes del kirchnerismo duro bonaerense, los intendentes y la órbita que rodea al gobernador buscan desplazar a la expresidenta como líder política. "Hay muchos dirigentes, cercanos al gobernador, que desean mandarla a la historia", sentenció.

Tregua desde el kicillofismo

Horas antes del dardo de Teresa García hacia Kicillof, el ministro de Gobierno del gobernador, Carlos Bianco, lanzó una señal de tregua hacia el kirchnerismo en el programa A dos voces. "No hay ninguna negociación con Cristina, estamos gestionando la provincia”, dijo, deslizando una chicana. Sin embargo, afirmó: “Nosotros hemos venido trabajando por la unidad”.

El hombre de confianza del gobernador no disimuló los conflictos al comentar que “lamentablemente, hasta ahora no hemos podido avanzar demasiado en ese sentido”, y confesó que “hubo algunas negociaciones pero no prosperaron".

De cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, aseguró: "Vamos a hacer todo lo posible para ir en unidad, en una unidad en la que se respete la figura del Gobernador y donde quede claro que esa unidad tiene que darle apoyo del Gobierno de la provincia".

Pese a los meses de intensos cruces, Bianco negó que exista "una pelea con Cristina" sino que "hay diferencias en la táctica política". No obstante, afirmó: "Yo creo que con un buen diálogo y un respeto del rol que tiene que tener el Gobernador en esta etapa, se van a arreglar".