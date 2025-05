Axel Kicillof hace estallar la legislatura y fracasa otro intento de reelecciones indefinidas

Axel Kicillof está volviendo loco a sus aliados del camporismo renovador. Ahora impulsó el fracaso del proyecto de ley para habilitar las reelecciones indefinidas para legisladores provinciales que tenía fecha de aprobación este jueves porque propuso otro adicional para que los intendentes tengan esa misma posibilidad.

Este es un nuevo paso que agranda la grieta interna en Unión por la Patria. Kicillof le pidió a los legisladores que lo apoyan en su Movimiento Derecho al Futuro que presenten una iniciativa para permitir las reelecciones a los intendentes, algo que querían evitar Sergio Massa y Máximo Kirchner. Estos últimos pretendían dejar afuera a los jefes comunales hasta el año próximo ya que en 2025 solo se eligen cargos legislativos. Los intendentes vieron ahí un mensaje indirecto bastante directo. “Nos quieren cagar”.

El oficialismo provincial utilizó la necesidad de los jefes comunales, diputados y senadores bonaerense para seguir tensando en la Legislatura lo que todos prevén que será la unidad forzada que con la que se presentarán el próximo 9 de julio, día del cierre de las alianzas electorales para cargos provinciales.

El gobernador le había dado su palabra a los intendentes que se sintieron ninguneados por Kirchner y Massa para impulsar también las reelecciones de los intendentes el mismo día o en la misma oportunidad que lo harían para romper con el límite de mandatos para legisladores provinciales y municipales de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien las dos iniciativas claramente están en contra de la época, que percibe que la política es parte del problema y no de la solución, en la que un nuevo tercio intenso de la sociedad considera que todo lo malo que le pasa es por culpa de “los políticos”, Kicillof actuó con cierta lógica al considerar que, para hacer “algo sobre lo que nos van a putear todos en cadena, hagámoslo de una vez, y no por partes”, como negociaron Massa con Kirchner al habilitar solo la reelección indefinida de los senadores, diputados y concejales. El líder del Frente Renovador fue el que impulsó el fin de las re re en 2016 sobre el cual se montó, luego, María Eugenia Vidal.

Desde el viernes pasado, cuando Ayelén Durán, senadora provincial alineada con Andrés “El Cuervo” Larroque, actual ministro de Kicillof, presentó el proyecto para la reelección de los jefes comunales, la legislatura subió la temperatura y la posibilidad de un nuevo fracaso, como los que se ven desde fines del año pasado cuando se desató la interna entre Kicillof y Kirchner, aumentó.

La pretensión del kicillofismo era “unificar” esta iniciativa con la que ya tenía aprobación para debatirse en la sesión de este jueves, que le daba carta blanca a todos los cargos legislativos provinciales para tener reelección indefinida, tal cual sucedía hasta hace una década. Esa posibilidad también la tenían los intendentes. Sin embargo, cuando los kicillofistas se dieron cuenta que no iban a contar con el quórum necesario para llegar a tratarlo en esta sesión, decidieron no aprobar la otra iniciativa que ya tenía el consenso de sus aliados internos.

Si bien la sesión se vino abajo por la interna oficialista, muchos “opositores” se sintieron aliviados al no tener que jugarse en una votación clave para “la casta”. Muchos radicales, liberales y de lo que queda del PRO no se sentían incómodos de aprobar ambas iniciativas para no quedar mal con sus conocidos del ambiente político.

La mayoría de los dirigentes de lo que aún hoy es Unión por la Patria consultados los días posteriores a las elecciones porteñas daban cuenta que no tenían margen para una ruptura de ese frente cuyos integrantes tienen un nivel de desconfianza entre sí muy importante. Todo se inició en 2021, tras la derrota electoral del Frente de Todos, y desde ese momento todo fue para peor dentro del trío comandado por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

“Para las reelecciones de los legisladores no había problemas. Cuando Axel metió el tema de los intendentes, reventó la precaria tregua conseguida con Massa”, comentó un especialista parlamentario. Este jueves habrá una nueva reunión de los legisladores de Unión por la Patria, aunque ya funcionan como dos o tres bloques diferentes a pesar de no haber oficializado la ruptura. La idea sigue siendo la misma. Primero senadores, diputados y concejales, y el año que viene los intendentes. CFK pide la unidad pero no revela en qué condiciones. Kicillof desconfía de la oferta. Foto: archivo.

“Si no sale lo primero, no sale nada. Esto es pacito a pacito”, describió otro legislador que defiende el proyecto a pesar de no pertenecer al oficialismo. Si Unión por la Patria no muestra que tiene los veinte votos en el Senado para tratar lo que ya está aprobado en la comisión, (las reelecciones de legisladores) nada va a caminar”, agregó la misma fuente.

Los intendentes creen que el año que viene, ante un panorama electoral desfavorable y una modificación de fuerzas legislativas, nadie querrá tratar su tema. Y tienen razón. Pero ese es problema de “la casta”.