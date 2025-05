Con una ausente justificada y mucha incertidumbre, el PJ se prepara para su congreso

El Partido Justicialista (PJ) tuvo este jueves un encuentro entre los principales dirigentes de Mendoza, con el objetivo de ordenar algunos puntos correspondientes al Congreso Partidario, que se desarrollará el próximo 31 de mayo.

El evento será clave, ya que se establecerá todo el cronograma electoral interno, en medio de una incertidumbre total con relación a si los mendocinos votaremos en elecciones unificadas con la Nación en octubre (sin Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) o como marca la ley local, con comicios desdoblados de los nacionales que se desarrollarían entre fines del 2025 y comienzos del 2026, con PASO incluidas.

La reunión, que se desarrolló en la sede del PJ local en la Ciudad de Mendoza, tuvo prácticamente asistencia perfecta, con la partipación del presidente del PJ, Emir Félix; los siete intendentes peronistas y todos los legisladores provinciales que tienen cargos partidarios.

Emir Félix, presidente del PJ.

De los legisladores nacionales estuvieron todos menos la senadora Anabel Fernández Sagasti, que ya había anunciado que no podría asistir, y en su lugar estuvo el senador provincial, Félix González.

"Estuvieron todos los sectores", señaló a MDZ Online el sanrafaelino Emir Félix, a sabiendas que el peronismo transita por un proceso interno complejo con dos sectores claramente establecidos.

Interna local

Por un lado, Félix lidera un sector que contiene a los intendentes y sus dirigentes; mientras que por otro lado, está el peronismo kirchnerista, con Fernández Sagasti al frente. En el último tiempo, la senadora nacional ha planteado fuertes críticas al peronismo mendocino: aseguró que está bastante "callado" frente a la gestión de Alfredo Cornejo y reprochó que no esté "alineado" con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.

Además, su sector sostiene que los intendentes no deberían desdoblar las elecciones y tendrían que establecer un PJ "fuerte" para encarar el proceso electoral.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. (MDZ)

Con esa premisa, y con la posibilidad de que Mendoza tenga elecciones unificadas sin PASO, el espacio que encarna Fernández Sagasti ya realizó las gestiones administrativas para tener un partido político que pueda servir para presentarse a los comicios, si no hay acuerdos con Félix y el resto de los intendentes.

¿Elecciones internas?

En el Congreso del 31, se decidirán los plazos y fechas para la presentación de los candidatos internos y también por si hay elecciones dentro del PJ.

"Nosotros vamos a prever el cronograma electoral anticipado como si se cayeran las PASO. Estamos en un problema grave desde lo legal en la provincia porque hay incertidumbre sobre qué pasará en Mendoza", comentaron fuentes del PJ.

De hecho, la fecha límite que tiene Cornejo para resolver si la provincia unifica o no elecciones es el 15 de julio. "Si ese día anuncia que no habrá PASO y tenemos elecciones unificadas, no nos daría el plazo para establecer una interna", razonaron desde el peronismo. Los intendentes del PJ mendocino.

Por otro lado, si bien se escucharon los planteos de los intendentes respecto a la posibilidad o no de desdoblar sus comicios municipales, no hay una decisión tomada por el momento.

"Hasta que Cornejo no anuncie qué hará Mendoza, no podemos tomar ninguna decisión ni en el PJ ni alguno de los intendentes", expresaron.

En tanto, de acuerdo a la fecha tentativa de una interna peronista, sostuvieron que se terminará de delinear también en el Congreso Partidario del 31 de mayo.