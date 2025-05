La decisión clave que tomará el PJ mendocino a fin de mes

El último día del mes, el sábado 31, el peronismo mendocino tendrá su Congreso partidario, que es el órgano máximo del PJ, tal cual lo decidió el Consejo Partidario. Los temas a tratar están estrictamente vinculados a las elecciones nacionales, son formales y la fuerza está obligada a hacerlo. Sin embargo, uno de los asuntos tendrá que ver con una decisión clave: se elegirá el método de selección de candidatos. Por mayoría, será votada la presentación de listas en una interna para seleccionar las candidaturas.

Este punto parece algo menor, pero no lo es. El reclamo que está haciendo el sector mayorítario del partido, que representan los intendentes y el que integra el presidente del PJ Mendoza Emir Félix, al espacio que encabeza la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, es decir La Cámpora, es que vayan a una interna para definir las candidaturas, más allá que formalmente el llamado debe hacerse. Esta respuesta de los jefes comunales es en realidad a un planteo del cristinismo puro que apunta a salirse del partido- sí, a irse- y presentarse a los comicios a través de otra estructura partidaria, ante lo que llaman "una falta de convocatoria de los intendentes para debatir las candidaturas y otros asuntos partidarios".

Sin embargo, los intendentes no creen que tengan que convocarlos para la discusión en una mesa, de dos sectores. Sino que están dispuestos a defender sus postulados para los comicios de este año, les guste o no a La Cámpora. Entre esas ideas, se encuentra la del desoblamiento de las elecciones, que vienen manejando como un secreto a voces los 7 jefes comunales peronistas para cuidar sus territorios. Es decir, usar la potestad con la que cuentan como autoridades municipales para una convocatoria a comicios municipales en una fecha diferente a la que se vote el resto de los cargos. De esta manera, se garantizarán tener Concejos Deliberantes al menos equilibrados y evitarán que la posible alianza entre La Libertad Avanza, que es el partido del presidente Javier Milei, y Cambia Mendoza, que es el frente que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo, realice una elección arrasadora y se lleve incluso, más casilleros de lo que previsto en la categoría concejales.

Anabel Fernández Sagasti dijo a MDZ que está dispuesta a ir por afuera del PJ como candidata a diputada nacional

En el Congreso del 31, no están en el temario las elecciones provinciales y municipales. En primer lugar porque no se conoce la fecha - el gobernador aún no ha dicho si la unificará con las nacionales, es decir serán el 26 de octubre o serán en un día diferente, es decir en los primeros meses del año próximo como ya está establecido por ley, aunque como los jefes comunales, Cornejo tiene la postestad de hacer el llamado para que sea el mismo día que la Nación, si así lo decide.

En segundo lugar, porque los intendentes consideran que no se trata de un asunto que deben discutir con otros sectores. Es decir que para ellos no está en debate si tienen que desdoblar sus comicios o no, porque es una determinación que les pertenece, más allá de que la tomará en conjunto o sea en el bloque de los 7 jefes comunales. Para Sagasti, como lo ha dicho claramente, incluso en la entrevista que dio a MDZ en la cual lanzó su posible candidatura a diputada por afuera de la estructura, todos los temas hay que ponerlos en debate, porque el desdoblamiento municipal, implica para su sector jugar como un partido comunal y no tener una estrategia provincial para enfrentar al oficialismo.

Hay quienes alertan que en el Congreso del 31 los congresales camporistas van a pedir la palabra para hacer el planteo del no al desdoblamiento de las elecciones de los departamentos que gobierna el peronismo. Si es así, sería casi el paso de la escisión del partido por parte de este espacio que reporta directamente a la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner pues no tendrá cabida en ese espacio ese debate.