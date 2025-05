En medio del conflicto por el decreto laboral, el Gobierno recibió en Casa Rosada a un líder de la CGT

El cosecretario General de la CGT Héctor Daer se reunió este jueves en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio del conflicto entre el Gobierno y la central obrera por el decreto del Ejecutivo que el sindicalismo rechazó por "limitar el derecho a huelga".

El líder sindical llegó al Patio de las Palmeras de la casa de gobierno pasadas las 13, poco después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de ARCA, Juan Pazo; y su par del Banco Central, Santiago Bausilli, las medidas económicas destinadas a sacar del colchón los dólares sin declarar de los ahorristas.

“No pude escucharlo, no tengo idea de que se trata, pero te voy a decir simplemente: los laburantes algunos no tienen ni colchón, así que los dólares del colchón no son temas de los laburantes”, ironizó Daer en diálogo con medios acreditados tras su reunión con Francos.

El ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de ARCA, Juan Pazo; y su par del Banco Central, Santiago Bausilli, anunciaron nuevas medidas económicas.

Según explicó el sindicalista, el motivo de su visita fue exclusivamente por su rol como líder del gremio de Sanidad debido a un conflicto puntual por salarios y condiciones laborales en el Hospital Naval que afectaba a alrededor de 560 trabajadores. Por ese motivo, también participaron del encuentro el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la Armada, Carlos María Allievi.

Sin embargo, el encuentro -el primero entre Francos y una autoridad de la CGT en- llegó luego de que el Gobierno publicara el Decreto 340/2025, que la central obrera denunció como un intento de "suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo".

La medida consistió en la ampliación de las actividades consideradas esenciales para incluir a los servicios aéreos y marítimos (cargas y personas), junto a los aduaneros y educación, entre otros, lo cual obliga la prestación de 50% a 75% de sus servicios en caso de una medida de fuerza. "En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores", advirtió la CGT a través de un comunicado el miércoles.

Tras el encuentro, Daer enfatizó tras el encuentro a MDZ y otros medios que el Gobierno "está reiterando lo mismo que en el DNU 70/23, donde se pretendía cercenar el derecho de huelga en muchas actividades, llevándolo prácticamente a la imposibilidad de tener una medida de acción directa".

Ese punto del mega decreto de Javier Milei fue primero suspendido a través de un amparo de la CGT y luego fue rechazado por la Justicia en primera y en segunda instancia. "Volvieron a sacar lo mismo, para nosotros sigue vigente la suspensión", remarcó el titular de Sanidad, que adelantó que entre el próximo lunes y martes la entidad obrera presentará un amparo en el fuero laboral. "Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia respecto a este tema”, sentenció.

La CGT adelantó que irá a la Justicia para derribar el decreto del Gobierno.

Más allá de que fuentes al tanto del contenido de la reunión aseguraron que el Hospital Naval fue el único tema que se tocó, el encuentro es una demostración de la existencia de puentes de diálogo entre el Gobierno y la cúpula sindical, en un contexto donde desde el Ejecutivo comienzan a plantear discusiones como volver a promover una reforma laboral.

"Reforma ya hubo, la Ley Bases tuvo una reforma que no generó puestos de trabajo ni formalidad, no vemos que exista hoy ni en el Congreso ni en el debate público que sea necesario reformular los derechos de los trabajadores", sostuvo Héctor Daer, y lanzó una advertencia por si esa iniciativa pudiera llegar a debatirse en el Palacio Legislativo: "Pondríamos los votos para que eso no suceda".