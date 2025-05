Tensión entre Córdoba y Nación por el freno a la baja de las retenciones

En una nueva muestra de tensión entre el Gobierno de Córdoba y la Nación, el ministro de Bioagroindustria provincial, Sergio Busso, rechazó públicamente la decisión de mantener los niveles de retenciones para cultivos como la soja, el girasol, el sorgo y el maíz a partir de julio.

El funcionario lamentó que la baja impositiva solo se extienda al trigo y la cebada, y advirtió que la medida representa “una enorme injusticia” para los productores de la provincia.

“Vamos a seguir alzando la voz en cada instancia posible. Esto no es un reclamo aislado ni partidario, es una defensa concreta de los intereses de los cordobeses”, aseguró Busso, quien forma parte del gabinete del gobernador Martín Llaryora.

A su vez, criticó con dureza que este tipo de impuestos distorsivos “no existen en ninguna parte del mundo” y que, además, los recursos generados por estas retenciones no regresan a las provincias ya que no son coparticipables.

El malestar se hizo sentir con fuerza desde Córdoba, en un contexto donde el campo tiene un rol clave en la economía regional. “El dinero que se queda el Gobierno nacional es de los productores cordobeses”, remarcó el ministro, y agregó que en la provincia los tributos al agro, como el Inmobiliario Rural, tienen una lógica distinta: “El 98% vuelve al sector en forma de obras”, ejemplificó.

Busso también apuntó a lo que calificó como una falta de coherencia por parte del Ejecutivo nacional. “Los discursos son contradictorios. Se dice que se quiere reducir las retenciones, pero en la práctica se toman decisiones contrarias”, señaló, en alusión a los mensajes emitidos desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. “Hubo un compromiso de bajar las retenciones, y ese compromiso hay que cumplirlo”, reclamó.

El tono del reclamo se mantuvo firme pero institucional: “No se trata de atacar a ningún gobierno en particular, sino de defender lo que corresponde. Desde Córdoba no vamos a callarnos frente a estas decisiones que perjudican al interior productivo”, concluyó Busso.

"Basta de tomarnos por tontos"

Quien también criticó la medida fue el legislador por el oficialismo cordobés Miguel Siciliano. "Córdoba viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener las políticas del gobierno nacional. Miles de millones de pesos se van mes a mes en impuestos que pagamos los cordobeses a la Nación y no vuelven ni en obras, ni en servicios y, hasta ahora, tampoco en crecimiento económico", sostuvo.

"Estamos dispuestos a ese sacrificio, pero necesitamos que no nos tomen de tontos. Necesitamos saber cuando y cómo van a dejar de saquear a nuestra provincia a cambio de poco y nada. Ahora anunciaron que suben las retenciones a la soja, el maíz y la mayoría de los cereales que no son coparticipables y bajan impuestos que sí lo son, es decir, bajan impuestos con la nuestra, con la de las provincias, a la vez que abandonaron a los cordobeses en la prestación de todos los servicios y no hacen un metro cuadrado de obra pública", indicó.