Por qué las colectoras son un foco de conflicto entre el Gobierno y los municipios

Luego del anuncio del convenio entre el Gobierno de Mendoza y la Nación para la intervención de la provincia en importantes tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, se abrió una inesperada disputa por el reclamo del gobernador Alfredo Cornejo a los intendentes respecto a las calles colectoras de las rutas, para que haya alternativas de tránsito en el Acceso Sur y el Acceso Este.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó la controversia y le bajó el tono a los planteos que realizó el gobernador, quien se enfocó principalmente en la situación del Acceso Sur en Luján de Cuyo.

Días atrás el mandatario mendocino destacó el anuncio de la extensión de la tercera trocha en el Acceso Sur y en el Acceso Este pero remarcó que para que estas obras tengan un impacto positivo son fundamentales las colectoras, que son competencia de los municipios. Y este martes, durante su participación en el evento ArMinera, reiteró el reclamo sobre la necesidad de que los intendentes pongan en foco estas vías alternativas.

“Tenemos distintas situaciones tanto en el Acceso Este como en el Acceso Sur. Ambos son tramos de rutas nacionales que han quedado prácticamente en zonas bien urbanas. En el caso de Guaymallén el proyecto que tiene Marcos Calvente es más integral, porque el problemas que tienen ellos es cómo divide el Acceso Este a Guaymallén al norte y al sur y los inconvenientes que tienen entre esas dos zonas. Y en el caso de Luján la complicación es el crecimiento totalmente desordenado y sin planificación que ha tenido Luján hacia los dos lados del Acceso Sur pero con el agravante que no tiene calles internas sobre todo hacia el Este”, manifestó Mema, durante una entrevista con Marcelo Arce en el programa “Uno Nunca Sabe” de MDZ Radio 105.5 FM.

El funcionario provincial hizo hincapié en que la ampliación de la tercera trocha en los accesos no alcanza para solucionar las complicaciones de tránsito que se generan en estos caminos neurálgicos del Gran Mendoza.

“Obviamente alivia pero ese alivio tiene que tener un relato con una planificación distinta interna del departamento. Las colectoras son necesarias para esta obra por si en algún momento hay que cortar. No es una función el tránsito que pueda estar regulando la provincia”, expresó el ministro.

Respecto al reclamo del gobernador, Mema le bajó el tono a la disputa por las colectoras. “Cuando hablamos con el intendente de Luján me dijo que estaban al 90% las colectoras y que para él no eran un problema. Yo no veo un problema ahí. Sin las colectoras no funciona, pero las están haciendo”, subrayó.

En tanto, explicó que “hay tramos en los que se pueden tener colectoras y tramos en los que no”, y puso de ejemplo algunas áreas de Maipú.

Expectativa por la Variante Palmira

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se refirió a una importante obra que está llevando adelante Vialidad Nacional y que está próxima a finalizar. Se trata de la denominada Variante Palmira que conectará la Ruta 7 en el límite entre San Martín y Maipú con la Ruta 40 a la altura de Agrelo.

“Se espera que a fin de mes esté listo el intercambiador de la Variante Palmira con la Ruta 40 pero entiendo que van a faltar algunas obras complementarias durante el mes de junio”, detalló el funcionario.