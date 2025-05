Las complejas obras que le exigirán a los municipios para complementar la mejora de los accesos

El gobernador Alfredo Cornejo explicó este jueves cómo será la estrategia de la Provincia para invertir en el arreglo de tramos importantes de rutas nacionales -7, 40 y 143- donde hay alto tránsito vehicular y cómo pretenden recaudar la inversión inicial, que se calcula en U$S 200 millones, a través de la instalación de peajes.

Pero parte de sus declaraciones tuvieron un mensaje también direccionado a los intendentes, particularmente el de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; y el de Guaymallén, Marcos Calvente, quienes han opinado respecto a las obras que se realizarán en la ruta 40 y 7.

"Los municipios hablan mucho (...), pero no ponen ningún peso los municipios, porque no están dentro de su jurisdicción. No tienen por qué poner, pero opinan como si las lideraran esas rutas", marcó Cornejo, quien señaló que sí será un costo para la provincia el arreglo de los tramos nacionales cedidos, como son el caso de la construcción de una tercera trocha tanto en el Acceso Este como en el Acceso Sur.

Foco en las colectoras, donde no se paga peaje

Pero acto seguido, sostuvo que quiere trabajar en conjunto con los municipios (Guaymallén, Godoy Cruz y Luján) "sobre las colectoras, que sí son competencia de los municipios".

Ante esto, y con la premisa que habrá peajes en todos los tramos nacionales donde intervenga Mendoza con arreglos, indicó que la idea es que las colectoras "estén bien expeditas, bien claras y que sea muy fluido el tránsito por esos caminos, porque en las colectoras no se paga peaje".

"Nosotros no queremos que la gente en Luján se suba para bajarse por la próxima, porque eso congestiona la ruta. Y además queremos que el costo del peaje no se cargue sobre el que se sube en un barrio y se baja en el barrio siguiente, que en Luján pasaría", razonó Cornejo.

En base a esta declaración, sostuvo que eso ocurre en el Acceso Sur "producto de que los municipios han otorgado factibilidades, en particular en Luján, sobre barrios privados y demás, sin importarle la planificación urbana integral y lo único que han hecho ha sido congestionar".

Y alertó: "Vamos a hacer la tercera trocha y va a estar congestionada tres años después si no se hacen las obras que los municipios tenían que exigirle a los privados y que se quedaron con toda la plusvalía de esos barrios, que son calles alternativas, calles adentro, y la colectora pegada al negocio, para que haya fluidez en ese tránsito".

"Necesitamos que los de Godoy Cruz circulen adentro de Godoy Cruz, no tienen por qué subirse a la Ruta 40, los de Guaymallén que circulan por Guaymallén no tienen por qué subirse a la Ruta 7, y lo mismo con Luján", marcó.

Allasino y las colectoras

Sobre la obra en el Acceso Sur, Allasino habló en MDZ Radio en el programa "Es un montón", y señaló que "desde la parte nuestra, de la muniicipalidad, todo lo que venimos haciendo es todo lo conexo. Todo lo que se pavimentó de colectoras lo hizo la municipalidad, son calles o alternativas que van a servir una vez que empiece la obra".

Por otro lado, señaló que no lo invitaron a Buenos Aires a la firma del convenio -sí fue Marcos Calvente- porque no forma parte del espacio político provincial, aunque no realizó críticas

"A mí poco me interesa la lectura en clave política. Para mí, esta obra es bienvenida. Con el gobierno provincial busco tener la mejor relación profesional posible. Gracias a eso logramos destrabar una obra histórica, que era el Hospital de Luján; también el puente de la Ruta 15 y tres financiamientos para hacer obras de agua y cloacas", marcó.

Tres trochas en el Acceso Sur

En el caso del Acceso Sur, hay tres trochas desde el Nudo Vial hasta la calle Juan José Paso, y luego queda en una doble vía hacia el sur.

No obstante, la novedad es que ahora se avanzará hasta calle Azcuénaga, que corresponden a 8 kilómetros más, con tres trochas de cada lado. De esta forma, habrá un tránsito más fluido en la zonas de intersección con calles Boedo, Aráoz y la propia Azcuénaga, que es el ingreso al centro de Luján de Cuyo.

Como dato de color, la idea de la tercera trocha hacia la zona de Luján no es nueva, sino que estaba incluida en el proyecto original que planteó el exgobernador, Francisco Pérez, en el 2014.

El Acceso Sur

Sin embargo, solamente se llevó a cabo la etapa 1, entre la rotonda de la Virgen y Paso; mientras que la etapa 2, que también llegaba a Azcuénaga, nunca vio la luz en estos últimos 10 años.

“Esta obra que implica la mayor inversión de los últimos 35 años incorporada al acceso Sur, es una decisión del gobernador Francisco Pérez que tiene como fin dar un gran paso en cuanto a la seguridad, comodidad y agilización del tránsito del Gran Mendoza”, indicó hace 11 años el exministro de Infraestructura, Rolando Baldasso.

Tal como contó MDZ Online en noviembre del 2024, el intendente de Luján, Esteban Allasino indicó que más allá de las tres vías en el Acceso debería invertirse también dinero para realizar los puentes con ingresos y salidas que faltan, en calles Castro Barros, Malabia, Carrodilla y Zapiola; además de hacer también las calles colectoras.

La inversión en el Acceso sur llegaría por lo menos a los U$S 35 millones.

Tres trochas en Acceso Este

En tanto, en relación al Acceso Este, hay una situación similar: también hay tres trochas desde el Nudo Vial hasta la zona del ingreso al Mendoza Plaza Shopping; y luego se angosta a una doble vía.

Mema adelantó que desde allí avanzarán en la construcción de una tercera trocha en ambos sentidos hasta calle Tirasso, lo que corresponden a 3,5 kilómetros, que afectarán a las intersecciones de las calles Avellaneda, Arenales y Urquiza, hasta llegar a Tirasso.

Según informó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, además de las trochas, la obra "permitirá la construcción de cruces bajo nivel para unir importantes arterias perpendiculares como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario".

Esta obra total ascendería a los U$S 25 millones

Además de esto, desde Tirasso hacia el Este, hasta llegar a la Variante Palmira, que son 23 kilómetros más, también quedará bajo control provincial, con una licitación que ya no ensanchará los caminos, sino que los mejorará.