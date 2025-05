Fernando Gray alertó sobre una posible fractura del peronismo y acusó falta de democracia interna

Durante el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), celebrado el martes de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expresó su preocupación por el rumbo del partido y advirtió sobre una posible fractura del peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Gray criticó la decisión de realizar el encuentro en modalidad remota, en lugar de llevarlo a cabo de forma presencial como se había hecho históricamente. El congreso originalmente estaba previsto para el 25 de abril en el microestadio del Club Ferro Carril Oeste, pero fue postergado por decisión de la presidencia del Consejo Nacional Federal y el Congreso Nacional del PJ.

En ese contexto, Gray solicitó formalmente al presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, que se suspendiera la convocatoria virtual y se organizara una reunión presencial que garantizara la participación de todos los congresales, sin obtener respuesta positiva.

La palabra de Fernando Gray

Durante su intervención en el evento remoto, el jefe comunal cuestionó que el partido “en vez de abrirse y escuchar, se encierra en un Zoom”, lo cual, en su visión, dificulta el debate profundo sobre los desafíos actuales. Sostuvo que el PJ debería centrarse en “defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno” en lugar de “intervenir distritos para meter listas por la ventana”.

Gray denunció que ciertas decisiones internas afectan la transparencia y pluralidad dentro del PJ, refiriéndose a la imposición de listas sin el consenso de las bases. Afirmó que algunas de estas listas, tras imponerse, obtienen malos resultados electorales, lo que según él demuestra el fracaso de esas prácticas. “Esto es la antesala de querer repetir la misma historia: hacer las listas a dedo”, sostuvo.

El dirigente también advirtió que esas maniobras podrían provocar un quiebre interno en el peronismo bonaerense. “Mal nos va a ir si seguimos cerrando el partido, digitando las listas, callando a quienes piensan distinto y mirando para otro lado frente a las enormes dificultades que vive nuestro país”, señaló.

En el cierre de su intervención, Gray afirmó que continuará defendiendo los principios históricos del peronismo. “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, concluyó.