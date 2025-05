Resistencia: cómo vive la UCR mendocina y parte de LLA el inminente acuerdo

Tras el triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, la cúpula de Cambia Mendoza busca terminar de delinear el acuerdo con el partido de Javier Milei, algo que, como contó MDZ, podría darse en las próximas semanas de manera oficial. El pacto generó revuelo entre dirigentes radicales. Algunos de los que se oponen son los intendentes que estaban esperanzados en evitar aliarse a LLA. También hay resistencia dentro de las filas libertarias locales. El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, salió públicamente a bajar el precio a esa posibilidad y aseguró que ya busca candidatos propios para los próximos comicios.

La estrategia electoral de Cambia Mendoza consiste en dos opciones para las legislativas. La alternativa de máxima, y la que más añoran la fórmula que gobierna, Alfredo Cornejo y Hebe Casado, es pactar con La Libertad Avanza. Por eso la vicegobernadora anunció que se salía del PRO y se afiliaba al partido que gobierna Argentina, algo que arregló directamente con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y armadora de la estructura del presidente.

El Gobernador tiene avanzadas las conversaciones con los dirigentes libertarios en Buenos Aires. Las negociaciones apuntan a que Mendoza unifique las elecciones con la Nación, es decir que todos los cargos legislativos se voten el 26 de octubre de este año. Solo quedarían afuera las comunas peronistas y San Carlos.Ese plan incluye que LLA tenga más poder sobre los nombres de los candidatos para el Congreso y que Cambia Mendoza, los provinciales. Pero aún este acuerdo no está cerrado porque hay pujas, especialmente porque desde Buenos Aires piden casilleros hasta en los Concejos Deliberantes, algo a lo que muchos intendentes radicales no les hace ninguna gracia. Básicamente quienes miden muy bien en sus territorios, y los tienen asegurados consideran que no necesitan de LLA para ganar los comicios.

El plan B es no acordar. Allí la incertidumbre electoral para el oficialismo sería mayor. Si no hay acuerdo, habrá desdoblamiento electoral, es decir mantener la fecha que indica la ley provincial. Los cargos para el Congreso - Mendoza renueva 5 Diputados- se votarán el 26 de octubre. El resto, el año que viene como marca el calendario electoral. ¿Pero qué pasará en un posible enfrentamiento entre LLA- Cambia Mendoza en octubre?¿Qué hará Luis Petri, el mendocino ministro de Defensa de Milei que mide muy bien en Mendoza? ¿Será el candidato de LLA y quién de Cambia Mendoza?

En La Libertad Avanza, Correa Llano salió este lunes públicamente a decir que está buscando candidatos propios y a relativizar el pacto con Cambia Mendoza. Además, a cuestionar a Casado quien dice que no es afiliada a LLA.Lo cierto es que la vice se pasó a las filas libertarias al unísono de su jefa política y una de las ministras favoritas de Milei, Patricia Bullrich. Por lo tanto, su afiliación cuenta con la venia de la Casa Rosada. ¿Por qué se negaría Milei a tener a una vice si no tiene ninguna?

De hecho, Casado envió por MDZ Radio un mensaje a Correa Llano este martes 20."Yo vengo a construir y a hacer crecer este partido y este movimiento que encabeza Javier Milei. No me interesa el control. Yo vengo a colaborar, lo único que me interesa es que a Javier Milei le vaya bien y que Argentina definitivamente tome el rumbo que tiene que tomar y que este cambio político y económico no quede trunco como pasó con Mauricio Macri”.