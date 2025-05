Hebe Casado: "Soy la persona más odiada de la política mendocina"

La vicegobernadora Hebe Casado visitó los estudios de MDZ Radio FM 105.5 y habló del inminente acuerdo electoral entre el oficialismo provincial y el gobierno de Javier Milei. Consideró que la gestión provincial de Alfredo Cornejo no ha sufrido desgaste, opinó de la interna libertaria con Facundo Correa Llano y respondió las acusaciones de clientelismo asegurando que hubo gente “plantada” en un acto del que participó en Guaymallén.

El viernes pasado Casado participó de un acto organizado por una agrupación libertaria en Guaymallén y trascendieron testimonios de participantes que afirmaban haber concurrido por la promesa de bolsones de comida.

“Hay una gran posibilidad de que esa gente haya sido plantada. He pasado a ser la persona más odiada de la política mendocina. No me quiere el PD, no me quiere el PJ, no me quieren los K, parece que tampoco me quiere Correa Llano, entonces puede venir de cualquier lado”, manifestó la vicegobernadora entrevistada por Marcelo Arce en el programa "Uno Nunca Sabe" de MDZ Radio 105.5 FM.

Resaltó que estuvo invitada al acto por un dirigente de Guaymallén llamado José Luis Vargas y negó que se haya prestado a una práctica clientelista. “Es una gran persona que viene de la actividad privada y viene de una clase social muy baja, logró ser el representante de la bebida gaseosa más importante del mundo. Y eso lo ha puesto en una posición económica muy buena y siempre recuerda sus orígenes”, indicó.

“Los testimonios estaban armados”, disparó Casado y sostuvo que “les molesta que alguien les diga las cosas en la cara, que alguien los cuestione. Es verdad que hay bastantes conspiranoicos contra mí. Si ven mi historia política siempre han tratado de serrucharme”.

Hebe Casado visitó los estudios de MDZ Radio FM 105.5. Foto: Walter Moreno/MDZ

Semanas atrás la vicegobernadora anunció que abandonaba el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, tras una reunión que mantuvo con el presidente. “Todavía no estoy afiliada. Cuando fui a la reunión con el presidente le plantee la opción de afiliarme y me dijo que estaba bienvenida a Las Fuerzas del Cielo”.

Esta decisión ha generado una impensada interna con el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, quien cuestionó recientemente a Casado. “Me extraña que lo haya dicho Facundo. Él es el presidente del partido hoy en este momento. Yo vengo a construir y a hacer crecer este partido y este movimiento que encabeza Javier Milei. No me interesa el control. Yo vengo a colaborar, lo único que me interesa es que a Javier Milei le vaya bien y que Argentina definitivamente tome el rumbo que tiene que tomar y que este cambio político y económico no quede trunco como pasó con Mauricio Macri”, advirtió.

Respecto al posible e inminente acuerdo entre el oficialismo provincial y el gobierno nacional para las elecciones legislativas de este año, la flamante figura libertaria sostuvo que “La Libertad Avanza o el gobierno de Javier Milei en particular y Mendoza vienen trabajando desde el primer momento acompañando las medidas que han tomado en el Gobierno nacional. Mendoza fue la primera provincia que recibió un RIGI, fue la primera provincia que privatizó una empresa estatal, se vienen haciendo convenios como el de las rutas de la semana pasada”.

“Yo creo que tenemos muchos más puntos en común que en contra y se viene hablando de una posible alianza al estilo Chaco, pero han estado concentrados en el Gobierno nacional en estas elecciones adelantadas y han dejado a las otras provincias para más adelante”, subrayó.

Reconoció que el nombre de la eventual alianza es uno de los puntos de discusión y también “si es unificada o no. Y si es una elección unificada le suma los dos sellos al nombre, pero se verá más adelante”.

“El gran enemigo de todos es el kirchnerismo, pero ayer ganó La Libertad Avanza por dos puntos. Si uno quiere erradicar definitivamente al kirchnerismo de los lugares de poder la victoria tiene que ser contundente y la suma de los sellos puede dar ese mayor porcentaje de diferencia”, consideró.

En esta línea planteó que “el peronismo siempre está. Lleva 80 años dando vuelta y nos llevó de ser primer mundo a ser tercer mundo llegando a cuarto. Nunca hay que darlo por derrotado, jamás. Uno siempre tiene que verlo como una opción a derrotar”.

A su vez, indicó que “los acuerdos no se hacen de un día para otro. Uno tiene que tener un programa en común y esas cosas no se discuten en un café en media hora. Si no, pasa como el rejunte de La Unión Mendocina”.

Finalmente, respecto del gobierno de Alfredo Cornejo aseguró que “no hay un desgaste de la gestión. No hay un desgaste por el que vamos a perder una elección. No es lo que le pasó a Jorge Macri”.

Y respecto de la continuidad en la gobernación afirmó: “No sé si ha surgido todavía el candidato del 2027. Hoy puede salir de cualquier lado”.