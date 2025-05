Lospennato atacó a Leandro Santoro por ser Cristina y aseguró que Adorni habla con "desconocimiento" de CABA

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el sprint final de cara a los comicios porteños que enfrenta a 17 listas para ocupar la Legislatura en territorio de Jorge Macri. En ese marco, la diputada nacional y primera candidata del PRO, Silvia Lospennato, habló de cara al 18 de mayo.

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmnann para el canal de noticias A24, Lospennato aseguró que "hubo una cantidad de cruces de la política peleándose con la política. Mucha gente hablando de cosas que no tienen nada que ver con esta elección. Los legisladores se vana a ocupar de los temas locales y muchos trajeron temas nacionales. Hubo pocas propuestas".

"Yo soy la candidata del PRO y para mi es un honor que el presidente Macri considere que yo represento los valores de nuestra fuerza política. Creo que una cosa que se vio es que muchos de los que estaban ahí no les interesa la Legislatura, algunos; directamente, lo confesaron, ´quiero ser candidato a jefe de Gobierno', un sincericidio, faltarle el respeto al votante que el 18 va a elegir legisladores", manifestó la candidata del oficialismo porteño en clara alusión a la intervención del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, de quien, además, sostuvo que no tenía como prioridad el reclamo sobre "desorden público" que había.

La elección en la Ciudad entró en su sprint final y Lospennato acelera la campaña. Foto: X.

La diputada nacional también se refirió al representante del kirchnerismo porteño, Leandro Santoro, y lo definió como un "kirchnerista de buenos modales, porque todos los que están atrás son el kirchnerismo más rancio. Es el Filmus del 2025, el Alberto Fernández de Cristina". Además, agregó que "no sabe gestionar" y que "si uno quiere saber cómo gestiona el kirchnerismo, la desidia, la no gestión, hay que cruzar la General Paz".

Por otro lado, la candidata del PRO bajo el sello Buenos Aires Primero, fue consultada por el vocero-candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni. A propósito, señaló que el funcionario "habla de bastante desconocimiento sobre la Ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que los porteños quieran una Ciudad sin obras". No obstante, aseguró: "acompaño el rumbo económico y había que hacerlo, pero esto no es por mucho tiempo", a la vez que subrayó: "La Ciudad no necesita motosierra, acá no es necesario porque ya ajustamos las cuentas".

Sobre el final, Silvia Lospennato tuvo un momento de cierre, en el que interpeló a los porteños de cara a las elecciones del 18 de mayo: "Yo le pido a los porteños que me acompañen el 18 de mayo con el compromiso, primero, que voy a ser una buena legisladora de la Ciudad. Yo no uso esta elección como un trampolín para jefe de Gobierno, no uso esta elección como un trofeo para llevarle a nadie ni para medir fuerzas de nada. Voy a ir a la Legislatura porteña a hacer lo que sé hacer que es legislar con las propuestas que tenemos, y con un equipo y un compromiso del jefe de Gobierno de que las propuestas que nosotros llevamos se vana a transformar en políticas públicas reales. Espero que los porteños acompañen al PRO, una buena representante del PRO en la Legislatura".