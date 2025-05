Jorge Macri se metió de lleno en la campaña porteña y aseguró que "Lospennato es el PRO" y "Santoro es Cristina"

La elección a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires ingresa en su sprint final de cara a la contienda del 18 de mayo. En este marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre el escenario de cara a los comicios.

El exintendente de Vicente López fue entrevistado por el canal de noticias A24, y se refirió al debate que suscita la campaña electoral y los cruces entre las distintas fuerzas políticas. En este sentido, afirmó que "en los candidatos no escuchás un vale todo, la campaña viene razonablemente bien", y añadió: "Lo que tenemos que trabajar es la capacidad de disentir sin ninguna agresión".

Por otro lado, Jorge Macri fue consultado sobre el episodio que involucró al asesor presidencial Santiago Caputo, cuando un reportero gráfico le tomó una foto y el asesor de Javier Milei replicó capturando con su celular el carnet de identificación del periodista. Al respecto, habló sobre "derecho a ejercer el periodismo con libertad" y que ese episodio "no refleja al país".

En cuanto al escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el alcalde porteño se refirió a uno de los competidores y exintegrante de su espacio, Horacio Rodríguez Larreta: "Decidió irse de un partido que le dio todo". Además, volvió a señalar que, si el candidato por Volvamos Buenos Aires hubiera ganado la elección presidencial del 2023, no se hubiera ido: "¿Entonces el problema es el PRO o la derrota?", cuestionó.

A su vez, Macri envió chicanas al resto de los competidores del PRO en la contienda electoral porteña. Sobre Ramiro Marra, manifestó: "Ayer lo escuchaba que mencionó una ley que ya la presenté yo, pero bienvenido, tengo un voto más, que transforma al pedido de estacionamiento en un delito y en una extorsión", dijo en alusión a la problemática de los trapitos.

En paralelo, afirmó que Santoro "es el kirchnerismo aunque no lo haya dicho nunca. No hay ninguna duda de que Santoro es Cristina". A su vez, el jefe de Gobierno porteño se refirió al vocero-candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, y aseguró que "no hay ninguna duda de que intenta ser Milei", en un día marcado por la visita del Presidente al barrio porteño de Villa Lugano en el marco de un acto de campaña en el que buscó acompañar al vocero libertario.

Finalmente, Macri dedicó unas palabras a quien encabeza la lista a legisladores porteños de Buenos Aires Primero (PRO), la diputada nacional Silvia Lospennato, y aseguró que "es el PRO y la única que tiene ganas de ir a legislar".