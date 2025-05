Gerardo Zamora brindó su último mensaje por el Día de la Autonomía como gobernador

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó su mensaje anual ante la Legislatura local en el marco del Día de la Autonomía provincial. Fue el último de esta gestión, en el cual reflexionó sobre sus años al mando de la provincia y llamó a la unidad para promover el progreso.

"En casualmente temas como este, que no debe estar jamás ausente el Estado. Pobre, humilde, que necesita contención a una madre, un niño, un por nacer, la sociedad organizada le debe garantizar su derecho a una vida saludable para un futuro en igualdad de oportunidades", inicia su discurso.

Aprovechó para recordar el legado del Papa, quien falleció recientemente a sus 88 años: "Esto nos expresaba siempre nuestro papa Francisco, llamando a la Iglesia y a los Gobiernos a no olvidar a los pobres y tomar las medidas necesarias, aprender sobre fe, esperanza, caridad, y actuar en consecuencia; porque no podemos, decía Francisco, frente al prójimo que necesita verlo como imágenes que conmueven, sino como personas que exigen dignidad".

Video: el mensaje de Zamora

"Hace una semana, él nos ha dejado físicamente y el mundo comparte el dolor de su partida, nuestro país ha tenido el privilegio de que ese maravilloso ser que la historia recordará como el papa Francisco I haya sido un argentino, y nosotros los santiagueños podremos sentir el amor de tantas bendiciones que él derramó sobre nuestra provincia en estos últimos tiempos, algo que nos debe comprometer más allá de la religión a la cual podamos pertenecer, a tomar ese legado inspirador de paz y fraternidad, para servir al prójimo, para vencer a ese cáncer que amenaza al mundo llamado individualismo", añadió Zamora.

El gobernador santiagueño, así, manifestó su agradecimiento al pueblo, familia y militancia: "No es mi costumbre ser autorreferencial en mis mensajes, pero por tratarse hoy, en este mandato que culmina en el mes de diciembre, quiero expresar desde lo más profundo de mi corazón el agradecimiento al pueblo de mi provincia por la confianza en mí depositada. ¿A qué más alto privilegio puede aspirar un militante? Agradezco a la vida, a mi familia, ahora y siempre a pesar de mis tantas ausencia, Claudia y mis hijos, mis hermosos nietos, a mis padres que me dieron tanto, tan valioso que nada fue material. Hoy yo y cualquiera de ustedes daríamos lo que fuera por un beso y un abrazo de esa madre que ya no la tenemos".

"Quiero agradecer profundamente a mis amigos, a mis correligionarios, a mis compañeros de luchas y sueños en común. A los que me acompañan con tanto compromiso en la responsabilidad de la gestión, en las tantas agendas sin horarios ni descansos, a los que están aquí y los que ya no están entre nosotros. A los militantes que entregan todo y más también de lo que tienen. Esos que quizás tienen más méritos que yo para estar aquí, y están ahí afuera, o en un barrio, una Iglesia, en un club o cualquier lugar donde alguien los necesita. A los que piensan distinto y ama esta provincia, y eso nos une aún sin darnos cuenta. Y a Dios, a quien pido siempre, me dé la sabiduría y la humildad necesaria en los momentos difíciles o en los triunfos efímeros", continuó.

Video: el discurso de Zamora por el Día de la Autonomía

Zamora entonces se dirigió a los ciudadanos provinciales, a quienes gobierna desde 2017: "Quiero agradecer a todos los hermanos santiagueños por la comprensión por los errores o defectos, expresando sólo en mi modesta defensa que me levanto todos los días, poniendo todo el esfuerzo. Muchas gracias. Para hacer y cumplir algo, que haré hasta el último minuto de mi mandato en esta responsabilidad que el pueblo de mi provincia me ha conferido, hasta el 10 de diciembre".

Aprovechó entonces para llamar a la unidad. Manifestó con que con mismo compromiso, desde el lugar que sea, lo volverán a encontrar el próximo 27 de abril por el Día de la Autonomía, escuchando y apoyando a quien por el voto del pueblo en las urnas le toque estar sentado en ese mismo lugar que hoy ocupa. "Porque mi compromiso con un proyecto provincial de unidad con todos los santiagueños para desarrollarlo sin excluir a nadie es para siempre, al igual que mi vocación militante, la que abracé a los 18 años y llevaré conmigo hasta mi último aliento", añadió.

"Tenemos una historia que nos llevó a caminar juntos durante 205 años, y nos exhorta a no bajar los brazos, a no detenernos en la desafiante tarea de concretar anhelos colectivos, avanzar con fe inquebrantable y espíritu incansable hacia el futuro que nos merecemos. Con orgullo de lo que somos y esperanza en un Santiago del Estero con progreso, felicidad y posibilidades para todos. Feliz día de nuestra autonomía provincial, que Dios nos acompañe e ilumine siempre", cerró su mensaje.