Tras la derrota en CABA, María Eugenia Vidal aseguró que fue un "error del PRO" desdoblar la elección

Concluidos los comicios porteños, el PRO terminó en tercer lugar cerca de los 16 puntos, y quedó desdibujado en el tablero electoral de la Ciudad. En esta línea, la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, criticó este lunes a Javier Milei por los ataques al expresidente Mauricio Macri.

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, para el canal A24, Vidal acusó al Presidente de seguir "confundiendo su adversario" luego de que dijera que Mauricio Macri "para algunas cosas está grande". Tras esto, la referente del PRO añadió: "A mí me gustaría que se jubile Cristina, no Mauricio. Se confunde cuando confronta con Mauricio, que lo ha ayudado mucho".

La diputada nacional se refirió a los resultados de la elección porteña. Al respecto, Vidal reconoció que "siempre es difícil el día siguiente a una derrota", indicó que "no se puede creer uno que es dueño de un lugar", y que "es difícil superarse a uno mismo después de tantos años y hacer las cosas mejor". Asimismo, negó "cambios en el gabinete", entre ellos, que fuera ella quien asumiera la jefatura de ministros de la Ciudad.

Vidal fue crítica con la estrategia del PRO en CABA.

En cuanto a la posibilidad de que el resultado repercuta en la estructura ministerial del Gobierno porteño, señaló: "Yo no veo cambios en el gabinete, no es parte de la discusión hasta hoy. Van a empezar a haber cambios no de gabinete, pero sí de empezar a madurar políticas que ya empezaron". En esta línea, la jefa de campaña del PRO aseguró que en las elecciones de ayer "no hubo un plebiscito sobre la gestión de la Ciudad" aunque señaló que eso "no quiere decir que no haya cosas para mejorar".

En esta línea, para Vidal, hubo un "error del PRO" en realizar un "desdoblamiento de la elección y pretender discutir una agenda cuando los porteños no querían discutir eso", y añadió: "Los porteños dejaron la agenda de la Ciudad de lado".

"El presidente fue exitoso instalando esa discusión, los porteños eligieron al presidente", manifestó la exgobernadora, a la vez que destacó: "Muchos porteños que votaron al PRO sintieron que era más importante darle el apoyo al presidente que acompañar al PRO", advirtió que la "discusión no se volvió sobre el gobierno de la ciudad, se volvió sobre si Milei sí o Milei no".